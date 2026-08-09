Juventus orta sahayı güçlendirmek için Matias Galarza’yı takip ediyor

Tuttosport'un yayımladığı bilgilere göre, İtalya'nın Juventus kulübü kadrosunu güçlendirmek amacıyla Güney Amerika'nın gelecek vadeden orta saha oyuncularından biri olan Matias Galarza'nın transferini ciddi şekilde değerlendiriyor. Paraguaylı futbolcu, Torino ekibine önerildi ve transferi şu anda ayrıntılı biçimde analiz ediliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Günümüzde Juventus kadrosunda, orta sahada oyunu birbirine bağlayan ve atakları zamanında yönlendiren klasik bir oyun kurucu eksikliği yaşanıyor. Bu nedenle Galarza, teknik heyetin dikkatini çekmiş durumda. Ayrıca oyuncunun uygun fiyatı, transferini kulüp için mali açıdan da avantajlı bir seçenek hâline getirebilir.

Futbolcunun kariyeri ve özellikleri

2002 yılında Paraguay'ın başkenti Asunción'da doğan Matias Galarza, futbola Olimpia Asunción akademisinde başladı. Daha sonra Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya transfer olan oyuncu, 2021-2023 yılları arasında 58 maçta forma giyerek 5 gol attı. Ayrıca Coritiba'da kiralık olarak da oynadı.

Kariyerini Arjantin'de sürdüren ve Talleres ile River Plate'in formasını giyen orta saha oyuncusunun son durağı, ABD ekibi Atlanta United oldu. Paraguay Millî Takımı'nda ise 19 maça çıkan Galarza, 4 gol kaydetti.

Transferdeki öncelikler ve şartlar

Goal.com'un haberine göre River Plate, futbolcuyu yalnızca 6 milyon avro karşılığında satmaya hazır. Ancak Juventus'un şu anda başka öncelikleri bulunuyor. Kulüp, öncelikle savunma hattı ve yeni bir kaleci konusunu çözmeyi planlıyor.

Ayrıca kadroya bir orta saha daha katılmadan önce Arthur, Koopmeiners veya Miretti'den birinin kulüpten ayrılması gerekiyor. Avustralya'da oynanan hazırlık maçı da Torino ekibinin merkezde derin oyun kurucu eksikliği yaşadığını açıkça gösterdi.