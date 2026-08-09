Barcelona, Frenkie de Jong'un kararından memnun değil

·95·Spor
Barcelona, Frenkie de Jong'un kararından memnun değil

İspanyol kulübü Barcelona yönetimi, orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un bacak sakatlığını tedavi etme konusundaki kararlı tutumundan ciddi şekilde rahatsız olmaya başladı. SPORT'un haberine göre Hollandalı futbolcu, kulübün sağlık ekibinin ameliyat önerisini kesinlikle reddediyor ve bu durum taraflar arasında gerilime yol açıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Geçen sezonun kritik bölümünden bu yana forma giymeyen 29 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar fiziksel durumunda iyileşme belirtileri göstermedi. Konservatif tedavide ısrar ederse, en az dört ila altı ay daha sahalardan uzak kalmak zorunda olabilir. Kulüp doktorları ise sorunu tamamen çözmenin tek yolunun ameliyat olduğunu belirtiyor.

Taktik ve kadro değişiklikleri

Bu tıbbi anlaşmazlık, teknik direktör Hansi Flick'in yeni sezon için hazırladığı taktik planlara ciddi bir darbe vuruyor. Teknik direktör takımın orta sahasını yeniden şekillendirirken, önemli bir oyuncunun yokluğu sorunları artırıyor. Ayrıca Camp Nou ofislerinde futbolcunun son aylardaki öncelikleri konusunda da rahatsızlık olduğu belirtiliyor.

Barcelona'da, de Jong'un geçen sezonun sonunda tüm gücünü kulübü için değil, Hollanda Milli Takımı'yla Dünya Kupası hazırlıklarına yoğunlaştırdığı yönündeki görüşler ağırlık kazanıyor. Hatırlanacağı üzere futbolcu, sezonun son iki maçında forma giymemiş ve hemen ardından Ronald Koeman yönetimindeki milli takıma katılmıştı.

Rekabet ve transfer planları

De Jong'un yokluğu ve sakatlığının sürmesiyle birlikte takımda diğer yetenekli oyuncuların etkisi arttı. Marc Bernal'ın yükselişi ve Gavi'nin takıma dönmesi, Hollandalı futbolcunun savunmadan hücuma geçişteki tartışmasız liderlik konumunu tehdit etti. Bu nedenle takımdaki geleceği sorgulanmaya başladı.

Durumun bir diğer hassas noktası, Barcelona'nın Manchester City yıldızı Rodri'yi kadrosuna katmak için yürüttüğü aktif çalışmalarla ilgili. İspanyol orta saha oyuncusu, Katalan ekibinin ön libero bölgesindeki en önemli hedefi konumunda. Kulüp finansal fair play kısıtlamalarını aşarak Rodri ile sözleşme imzalarsa, bu durum de Jong'un takımdaki yerini doğrudan etkileyebilir ve orta sahada ciddi bir rekabet yaratabilir.

BarcelonaFrenkie De JongLa LigaFutbol HaberleriHansi Flick
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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