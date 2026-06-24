Neymar ile İlişkisi: Bruna Biancardi Gelirleri ve Bağımsızlığı Hakkında Konuştu

·51·Spor
Neymar ile İlişkisi: Bruna Biancardi Gelirleri ve Bağımsızlığı Hakkında Konuştu

Brezilyalı ünlü model ve influencer Bruna Biancardi, özel hayatı ve mali durumu hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Futbol dünyasının yıldızı Neymar ile ilişkisi olan Bruna, kendisini sadece bir "trofe eş" (trophy wife) olarak görenlere karşı çıkarak, kendi bağımsız gelir kaynaklarına sahip olduğunu vurguladı. Goal.com haber veriyor.

Karla Felmanas tarafından sunulan "Elas Que Jogam" podcastine konuk olan Biancardi, profesyonel kariyeri hakkında açık yüreklilikle konuştu. Goal.com'un haberine göre, Instagram'da 15 milyondan fazla takipçisi olan model, tüm masraflarını kendisinin karşıladığını ve Neymar'ın servetine bağımlı olmadığını belirtti.

Kişisel İşler ve Mali Sorumluluk

"İnsanlar bizim çalışmadığımızı, sadece evde oturan trofe eşler olduğumuzu düşünüyorlar. Ancak benim kendi işim, bir ekibim var ve onlara maaş ödüyorum. Kendi paramı kendim kazanıyorum ve tüm hesaplarımı kendim kapatıyorum", diyor Bruna Biancardi. Kendi sözlerine göre, o sadece ünlü bir futbolcunun partneri değil, aynı zamanda birçok uzmanın istihdamını sağlayan bir girişimcidir.

Bruna, faaliyetlerini sadece sosyal medyadaki paylaşımlarla sınırlamadı. Yakın zamanda YouTube platformunda "Bru Na Cozinha" adlı yeni projesini hayata geçirdi. Bu programda, tanınmış kadınlarla birlikte yemek yaparken ilgi çekici sohbetler gerçekleştiriyor. Ayrıca, dünyaca ünlü markaların reklam kampanyalarında aktif olarak yer alıyor.

Aile ve Spor Baskısının Uyumu

Neymar ve Bruna şu anda iki çocuk — Mavie ve Mel'i büyütüyorlar. Biancardi, görüşme sırasında çocuk sahibi olmanın planlı bir adım olduğunu ve bu kararın futbolcunun yoğun çalışma programına rağmen alındığını söyledi. İlginç olan şu ki, hamile olduğunu Brezilya milli takımının 2026 Dünya Kupası için resmi kadrosunun açıklanmasından bir gün önce öğrenmiş.

Şu anda Neymar, sakatlığının ardından tamamen iyileşerek sahalara dönmeye hazırlanıyor. Bruna ise kendi iş imparatorluğunu genişletmeye devam ediyor. Bu çift, kişisel başarıyı ve aile bağlarını profesyonel sporun ağır gereklilikleriyle başarıyla harmanlayabildiklerini kanıtlıyor.

Özbekistanlı futbolseverler için de bu tür sosyal konular yabancı değil. Neymar gibi yıldızların özel hayatları sürekli ilgi odağı olduğu için, partnerinin dile getirdiği bu düşünceler, modern kadının toplumdaki ve ailedeki yeri hakkındaki görüşleri bir kez daha gündeme taşıdı.

NeymarBruna BiancardiBrazilFootballCelebrities
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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