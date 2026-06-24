Mourinho'dan Real'de Taktik Devrim: Mbappe ve Vinicius Hangi Pozisyonda Oynayacak?

·91·Spor
Mourinho'dan Real'de Taktik Devrim: Mbappe ve Vinicius Hangi Pozisyonda Oynayacak?

Real Madrid'in başına dönen 'Special One' Jose Mourinho, yeni sezon için planlarını hazırladı. The Athletic tarafından paylaşılan güvenilir haberlere göre, Portekizli uzman 2026/27 sezonunda takımın taktik yapısını kökten değiştirmek istiyor.

Yeni öncelikli sistem: 4-2-3-1

Mourinho, yeni sezonda 'Kraliyet Kulübü'nü ağırlıklı olarak 4-2-3-1 taktik şemasıyla sahaya sürmeyi planlıyor. Bu dizilişin, takımın iki büyük yıldızı arasındaki pozisyon sorununu kesin olarak çözeceği bekleniyor:

  • Kilian Mbappe — santrafor (saf 9 numara) olarak görev yapacak ve hücumların merkezinde yer alacak.

  • Vinicius Junior — en sevdiği ve en rahat olduğu pozisyon olan sol kanat forvetliğine geri dönecek. Bu da Brezilyalı yıldızın hız ve dripling yeteneklerinden maksimum düzeyde faydalanmasını sağlayacak.

Geçen sezondan farkı ne?

Geçen sezon Madrid ekibi sahada farklı taktik şemalar denemiş olsa da, en çok 4-4-2 sisteminin farklı varyasyonlarını kullandılar. Bu sistemde Mbappe ve Vinicius kanatlarda değil, hücum hattında doğrudan bir ikili olarak oynuyorlardı.

Taktik değişikliğin özeti:

  • Eski sezon (4-4-2): Mbappe ve Vinicius — hücum ortakları.

  • Yeni sezon (4-2-3-1): Mbappe merkezde, Vinicius sol kanatta.

Special One'ın Madrid'deki ana görevi

Hatırlatalım, Jose Mourinho bu yılın Haziran ayı başında Real Madrid'in teknik direktörü olarak atandı. Portekizli uzman, kulüple 2029 yazına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.

Önündeki temel görev net: Real'i İspanya ve Avrupa futbolunda yeniden mutlak lider konumuna getirmek. Mourinho'nun bu yeni taktik hamlelerinin Madrid'e ne kadar kupa getireceğini yakında başlayacak olan yeni sezonda göreceğiz!

José MourinhoReal MadridKylian MbappéVinícius Júnior
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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