Arjantin'de Lionel Messi Onuruna 26 Metrelik Dev Heykel Dikildi

·37·Spor
Arjantin'de Lionel Messi Onuruna 26 Metrelik Dev Heykel Dikildi

Arjantin milli takım kaptanı ve dünya futbolunun efsanesi Lionel Messi, vatanında bir kez daha büyük bir onura layık görüldü. Patagonya'nın Cutral-Có şehrinde, futbolcunun 26 metre (85 fit) yüksekliğindeki görkemli heykeli yükseldi. Bu anıt, sadece sporcunun başarılarını değil, aynı zamanda tüm ülke için bir sembol haline geldiğini bir kez daha kanıtladı. Goal.com haberine göre.

70 ton çelikten oluşan bu yapı, yerel heykeltıraş Aldo Beroisa tarafından 18 ay boyunca titizlikle hazırlandı. Heykel, Lionel Messi'nin 2022 Katar Dünya Kupası finalindeki zaferden sonra Lusail Stadyumu'nda diz çökmüş ikonik anını yansıtıyor. Ayrıca, gökyüzünü işaret ederek vefat eden büyükannesine saygı sunduğu geleneksel gol sevinciyle tasvir edilmiş.

Dünya çapında rekor düzeyde bir anıt

The Associated Press'e verdiği röportajda heykeltıraş Aldo Beroisa: "O, Arjantin'in doğal elçisidir. Bu çalışma sadece bir sanatçı olarak değil, aynı zamanda bir Arjantinli olarak benim için çok önemliydi" dedi. Söz konusu heykel, boyutlarıyla Lionel Messi onuruna dikilen dünyanın en büyük anıtı oldu.

Belirtmek gerekir ki, daha önce Hindistan'ın Kolkata şehrinde futbolcu onuruna 21 metrelik bir heykel dikilmişti. Ancak Batı Bengal yetkilileri, güvenlik gerekçesiyle heykelin parçalara ayrılmasını emretti. Yerel kanun koyucu Sharadwat Mukherjee'ye göre, Hindistan'daki heykel şiddetli rüzgarlar nedeniyle sallanarak tehlikeli bir duruma gelmişti. Patagonya'daki yeni anıtın ise sağlam çelik konstrüksiyonu sayesinde bu tür risklerden uzak olduğu belirtiliyor.

Tarihi sonuçlar ve yeni rekorlar

Heykelin açılış töreni, Lionel Messi'nin kariyerindeki yeni tarihi başarılarla aynı zamana denk geldi. 38 yaşındaki forvet, yakın zamanda Avusturya'ya karşı oynanan maçta duble yaparak Dünya Kupaları tarihindeki gol sayısını 18'e çıkardı. Böylece, Alman Miroslav Klose tarafından kırılan uzun süreli rekoru yenileyerek turnirme tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Şu anda ABD'nin Inter Miami kulübünde forma giyen sekiz kez "Ballon d'Or" sahibi, 39 yaşına girmek üzere olmasına rağmen yüksek seviyedeki oyununu sergilemeye devam ediyor. Cutral-Có şehri geleneksel olarak bir sanayi merkezi olsa da, bu anıtsal heykel dikildikten sonra bölgedeki turist akışının keskin bir şekilde arttığı gözlemleniyor. Bu durum, "Messi mania" dalgasının Arjantin'in en uzak bölgelerinde bile hala güçlü olduğunu gösteriyor.

Lionel MessiArgentinaFutbolRekorWorld Cup
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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