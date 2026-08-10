Manchester City, Ayub Buddi ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı

İngiltere Premier Lig’inin son şampiyonu Manchester City, yaz transfer dönemindeki bir sonraki büyük hamlesini gerçekleştirmeye çok yakın. Kulüp, Fransa’nın Lille takımının yetenekli orta saha oyuncusu Ayub Buddi ile sözleşme şartlarında tam anlaşmaya vardı. Bu transfer, takımın teknik direktörü Enzo Maresca için orta sahayı yenilemek ve ön libero bölgesini güçlendirmek adına önemli bir adım olarak görülüyor. Goal.com haberine göre

Goal.com’un haberine göre, 18 yaşındaki Fas millî takım oyuncusu Manchester City’ye katılmak istiyor ve taraflar arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi. Ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano, X sosyal medya hesabından futbolcu ve temsilcilerinin İngiliz kulübüyle kişisel sözleşme şartlarında tamamen anlaşmaya vardığını doğruladı. Futbolcunun kendisi de anlaşmayı 2027’ye kadar ertelemek yerine transferin hemen gerçekleşmesini tercih ediyor.

Yıldız futbolcunun hızlı yükselişi

Ayub Buddi’nin son bir yıldaki yükselişi Avrupa futbolunda büyük yankı uyandırdı. 2025-2026 sezonunda Lille’in ilk 11’inin vazgeçilmez bir parçası hâline geldi. Genç orta saha oyuncusu, Fransa Ligue 1 ve Avrupa Ligi maçlarında toplam 35 kez ilk 11’de sahaya çıkarak oyun görüşünü ve fiziksel olgunluğunu sergiledi.

Bu çok yönlü performans, futbolcunun uluslararası arenadaki itibarını da artırdı. Ayub Buddi henüz 18 yaşında olmasına rağmen Fas millî takımı formasıyla Dünya Kupası’nda beş maça ilk 11’de başladı. Üst düzeydeki bu deneyim, transfer değerini önemli ölçüde artırdı ve Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti.

Transfer bedeli ve mali ayrıntılar

Transferin başarıyla tamamlanması hâlinde Manchester City’nin yaz dönemindeki toplam harcaması 200 milyon sterline ulaşabilir. Hatırlanacağı üzere kulüp, yaz transfer döneminde Nottingham Forest’ın orta saha oyuncusu Elliot Anderson’ı 116 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmıştı.

Lille başlangıçta en önemli yıldızı için 100 milyon avro, yani yaklaşık 86 milyon sterlin talep etse de Manchester City yönetimi bu bedeli düşürmeyi başardı. Kaynaklara göre nihai transfer ücretinin 70 ila 80 milyon avro arasında olması bekleniyor. Premier Lig’in yeni sezonunun başlamasına iki haftadan az bir süre kala Manchester ekibi bu transferi resmîleştirmek için harekete geçti.