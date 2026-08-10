Manchester City, Ayub Buddi ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı

·60·Spor
Manchester City, Ayub Buddi ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı

İngiltere Premier Lig’inin son şampiyonu Manchester City, yaz transfer dönemindeki bir sonraki büyük hamlesini gerçekleştirmeye çok yakın. Kulüp, Fransa’nın Lille takımının yetenekli orta saha oyuncusu Ayub Buddi ile sözleşme şartlarında tam anlaşmaya vardı. Bu transfer, takımın teknik direktörü Enzo Maresca için orta sahayı yenilemek ve ön libero bölgesini güçlendirmek adına önemli bir adım olarak görülüyor. Goal.com haberine göre

Goal.com’un haberine göre, 18 yaşındaki Fas millî takım oyuncusu Manchester City’ye katılmak istiyor ve taraflar arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi. Ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano, X sosyal medya hesabından futbolcu ve temsilcilerinin İngiliz kulübüyle kişisel sözleşme şartlarında tamamen anlaşmaya vardığını doğruladı. Futbolcunun kendisi de anlaşmayı 2027’ye kadar ertelemek yerine transferin hemen gerçekleşmesini tercih ediyor.

Yıldız futbolcunun hızlı yükselişi

Ayub Buddi’nin son bir yıldaki yükselişi Avrupa futbolunda büyük yankı uyandırdı. 2025-2026 sezonunda Lille’in ilk 11’inin vazgeçilmez bir parçası hâline geldi. Genç orta saha oyuncusu, Fransa Ligue 1 ve Avrupa Ligi maçlarında toplam 35 kez ilk 11’de sahaya çıkarak oyun görüşünü ve fiziksel olgunluğunu sergiledi.

Bu çok yönlü performans, futbolcunun uluslararası arenadaki itibarını da artırdı. Ayub Buddi henüz 18 yaşında olmasına rağmen Fas millî takımı formasıyla Dünya Kupası’nda beş maça ilk 11’de başladı. Üst düzeydeki bu deneyim, transfer değerini önemli ölçüde artırdı ve Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti.

Transfer bedeli ve mali ayrıntılar

Transferin başarıyla tamamlanması hâlinde Manchester City’nin yaz dönemindeki toplam harcaması 200 milyon sterline ulaşabilir. Hatırlanacağı üzere kulüp, yaz transfer döneminde Nottingham Forest’ın orta saha oyuncusu Elliot Anderson’ı 116 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmıştı.

Lille başlangıçta en önemli yıldızı için 100 milyon avro, yani yaklaşık 86 milyon sterlin talep etse de Manchester City yönetimi bu bedeli düşürmeyi başardı. Kaynaklara göre nihai transfer ücretinin 70 ila 80 milyon avro arasında olması bekleniyor. Premier Lig’in yeni sezonunun başlamasına iki haftadan az bir süre kala Manchester ekibi bu transferi resmîleştirmek için harekete geçti.

Manchester CityAyub BuddiLillePremier LeagueTransferler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Jeremi Boga, Kerim Alajbegovic'in yeteneğini övdüJeremi Boga, Kerim Alajbegovic'in yeteneğini övdüBugün, 19:16Devid Raya’nın Farkı Ne? Uzman GörüşüDevid Raya’nın Farkı Ne? Uzman GörüşüBugün, 18:55Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti Transfer Planlarını AçıkladıJuventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti Transfer Planlarını AçıkladıBugün, 18:52Atlético Madrid, Matias Fernandes-Pardo için resmî teklif yaptıAtlético Madrid, Matias Fernandes-Pardo için resmî teklif yaptıBugün, 18:37Manchester United, Endrick için yarışa katılmalıManchester United, Endrick için yarışa katılmalıBugün, 18:11Virgil van Dijk, Ronald Araújo'nun Liverpool'a transferini desteklediVirgil van Dijk, Ronald Araújo'nun Liverpool'a transferini desteklediBugün, 17:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)