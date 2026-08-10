Barcelona, Ferran Torres’in Bonservis Bedelini Keskin Şekilde Artırdı

·62·Spor
Barcelona, Ferran Torres’in Bonservis Bedelini Keskin Şekilde Artırdı

Katalan ekibi Barcelona, forvet Ferran Torres için Paris temsilcisi PSG’den talep edeceği bonservis bedelini açıkladı ve bu durum Fransız ekibini düşündürdü. Spor basınındaki haberlere göre, İspanya Millî Takımı formasıyla Dünya Kupası’nda parlayan futbolcu Paris’e taşınmak ve eski hocası Luis Enrique ile yeniden çalışmak istiyor. Goal.com haber veriyor.

Torres’in kulüp yönetimine ayrılma isteğini açıkça bildirdiği öğrenildi. Başlangıçta forvetin yerine uygun bir aday bulmadan oyuncuyu göndermek istemeyen Barcelona yönetimi, futbolcunun kararlı tutumunun ardından pozisyonunu değiştirdi ve bonservis bedelini en az 65 milyon avro olarak belirledi.

Bonservis bedeli ve tarafların tutumu

İspanya’nın Dünya Kupası finalinde Arjantin karşısında aldığı galibiyette belirleyici golü atan Ferran Torres’in bonservis bedeli, son başarılarının ardından keskin biçimde yükseldi. Katalan kulübünün yetkilileri, böylesi bir seviyeye sahip ve kritik anlarda sorumluluk alabilen bir futbolcu için talep edilen miktarın hücum hattını daha da güçlendirmeye hizmet edeceğini belirtiyor.

Ancak PSG yönetimi hemen 65 milyon avro ödeme niyetinde değil. Paris ekibi, futbolcunun mevcut sözleşmesinin Haziran 2027’ye kadar devam ettiğini dikkate alarak bedeli düşürmeye çalışıyor. Fransız kulübü, Barcelona’nın oyuncuyu 2021’de Manchester City’den transfer etmek için ödediği 55 milyon avronun adil bir değer olduğuna inanıyor.

Teknik direktör Hansi Flick’in tutumu

Oyuncuyla sözleşme şartları konusunda kişisel anlaşmaya varıldığı belirtilse de kulüpler arasındaki müzakerelerin yoğun şekilde sürmesi bekleniyor. Bununla birlikte Barcelona’nın sportif direktörü Deco ile Luis Campos arasındaki iyi ilişkiler süreci bir nebze kolaylaştırabilir.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Udine’deki hazırlık maçının ardından 26 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili soruları yanıtlarken şu an için net bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Alman teknik adam, futbolcuların tatiline saygı gösterilmesi ve transfer dönemindeki gelişmelere sakin yaklaşılması gerektiğini de ekledi.

Flick, sezon öncesi kampında takım kadrosunun ciddi değişiklikler geçirdiğini, Ronald Araújo gibi önemli isimlerin de takımdan ayrıldığını belirtti. Alışılmadık ve garip geçen bu sezon öncesi dönemde yeni oyuncuların kadroya katılması için çalışmaların sürdüğünü, ancak tüm adımların planlı ve temkinli biçimde atılması gerektiğini vurguladı.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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