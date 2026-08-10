Elon Musk, Starlink'in küresel IP trafiğinin yüzde 90'ından fazlasını ele geçireceğini söyledi

·34·Teknoloji
Elon Musk, Starlink'in küresel IP trafiğinin yüzde 90'ından fazlasını ele geçireceğini söyledi

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, küresel internet pazarında uydu teknolojilerinin geleceğine ilişkin iddialı planlarını açıkladı. Musk'a göre Starlink sistemi gelecekte dünyadaki tüm IP trafiğinin yüzde 90'ından fazlasını üstlenebilir. Rakipler aktarım kapasitelerini on kat artırsa bile bu orana ulaşılabileceğini belirtti. Bu bilgiyi Ixbt.com bildiriyor .

ixbt.com'un haberine göre Starlink uydu interneti, hâlihazırda geniş ölçekte devreye alınmış yörünge grubu, devasa kapsama alanı ve ağın hızlı ölçeklendirilmesi sayesinde konumunu önemli ölçüde güçlendirmeyi hedefliyor. Diğer şirketler olanaklarını önemli ölçüde genişletse bile sistemin küresel internet pazarındaki mutlak üstünlüğünü koruması bekleniyor.

Starlink Mobile ve yeni telekomünikasyon rekabeti

Bu stratejik üstünlük ortamında SpaceX, bir başka büyük projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Kaynağın aktardığına göre şirket, 2027 yılının sonunda Starlink Mobile adlı mobil iletişim operatörünü faaliyete geçirmeyi planlıyor. Bu yeni hizmetin ABD'deki Verizon, AT&T ve T-Mobile gibi büyük iletişim operatörleriyle doğrudan rekabet etmesi bekleniyor.

Bilgi için belirtelim: Starlink, SpaceX tarafından geliştirilen küresel bir uydu internet sistemidir. Sistem, geleneksel kablolu veya mobil iletişimin bulunmadığı uzak ve ulaşılması zor bölgelere hızlı internet erişimi sağlamaya odaklanıyor.

Ağ, alçak yörüngedeki binlerce uydudan yararlanarak çalışıyor. Sistemin gecikmeyi azaltmasını ve sinyal kararlılığını sağlamasını mümkün kılan temel unsur da bu. Küresel kapsama alanı, kullanıcıların dünyanın her yerinden ağa bağlanabilmesini sağlıyor.

Uzmanlara göre uydu teknolojilerinin bu denli hızlı gelişmesi, geleneksel telekomünikasyon pazarındaki mevcut dengeyi kökten değiştirebilir. Mobil operatörler ve kablolu internet sağlayıcıları önümüzdeki yıllarda ciddi bir rekabet baskısıyla karşı karşıya kalacak.

Elon Musk'ın son açıklamaları, SpaceX'in uzay tabanlı internet alanında tekel konumuna yaklaşmayı planladığını gösteriyor. Starlink Mobile projesinin hayata geçirilmesi, şirketin etki alanını daha da genişleterek onu sıradan bir internet sağlayıcısından tam teşekküllü küresel bir iletişim devine dönüştürecek.

StarlinkElon MuskSpaceXİnternetTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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