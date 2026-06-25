Marc Cucurella, Enzo Fernandez'i Real Madrid'e Çağırıyor: Transfer Gerçekleşir mi?

·2·Spor
Marc Cucurella, Enzo Fernandez'i Real Madrid'e Çağırıyor: Transfer Gerçekleşir mi?

İspanyol savunmacı Marc Cucurella, Londra ekibi Chelsea'den Madrid'in Real Madrid takımına transfer olduktan sonra, eski takım arkadaşı Enzo Fernandez'i de yanında görme isteğini gizlemedi. Bu transferin sadece Madrid kulübü için değil, tüm Avrupa futbolu için büyük bir yankı uyandırması bekleniyor. Cucurella, Jose Mourinho yönetiminde oynamak için altı yıllık sözleşmeye imza atmış durumda ve şimdi Arjantinli dünya şampiyonunu da bu projeye dahil etmeye çalışıyor. Goal.com haberine göre.

Marca'ya verdiği röportajda Cucurella, Enzo Fernandez ile olan ilişkilerine ve olası transferine değindi. "O harika bir futbolcu ve yakın arkadaşım. Enzo beni Madrid'e geçtiğim için tebrik etti. Umarım onun transferi de gerçekleşir. Chelsea'de birlikte mutluyduk ve Real Madrid gibi büyük bir kulüpte yeniden bir arada olma fırsatı doğarsa bundan çok mutlu olurum", diyor İspanyol savunmacı.

Londra Kulübündeki Gerginlikler ve Madrid İlgisi

Enzo Fernandez'in Chelsea'deki geleceği geçen sezondan beri sorgulanıyor. Futbolcunun Madrid şehrine olan sevgisini açıkça dile getirmesi, kulüp yönetimi ve teknik heyetle olan ilişkilerinin soğumasına neden oldu. Özellikle Arjantinli orta sahanın Madrid'i memleketi Buenos Aires'e benzetmesi ve orada yaşamak istediğini söylemesi, Londra kulübü taraftarlarının ve yönetiminin tepkisini çekmişti.

Bu açıklamaların ardından, Chelsea'nin eski teknik direktörü Liam Rosenior futbolcuya karşı sert önlemler aldı ve onu Manchester City ile Port Vale gibi takımlara karşı oynanan kritik maçlarda kadro dışı bıraktı. Teknik direktöre göre futbolcu, açıklamalarıyla kulüp projesine olan sadakat konusundaki "kırmızı çizgiyi" aşmıştı. Goal.com'un haberine göre, Fernandez kendisi de Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra kulüpte kalıp kalmayacağı konusunda net bir cevap vermedi.

Ancak futbolcunun menajeri ve eski Paris Saint-Germain yıldızı Javier Pastore, Enzo'yu savundu. Pastore, futbolcunun Chelsea'den ayrılmak hakkında hiçbir zaman konuşmadığını, sadece sevdiği şehirle ilgili bir soruya samimi bir cevap verdiğini belirtti. "Enzo profesyonel bir çocuk ve her zaman oynadığı takıma her şeyini verir. Sadece Madrid şehrini sevdiğini söyledi, bu kulübe ihanet etmek anlamına gelmez", diye ekledi Pastore.

Şu anda Real Madrid, merkez orta saha hattını güçlendirme seçeneklerini değerlendiriyor. Eğer Enzo Fernandez transferi gerçekleşirse, bu durum Madrid takımının gelecek sezondaki hegemonyasını daha da pekiştirebilir. Chelsea ise en değerli varlıklarından birini korumak veya onu yüksek bir bedel karşılığında bırakmak arasında zor bir seçimle karşı karşıya.

Real MadridChelseaEnzo FernandezMarc CucurellaTransfer
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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