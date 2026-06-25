Tottenham, Mateus Fernandes Transfer Yarışında Manchester United'ı Geride Bırakıyor

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Tottenham, Mateus Fernandes Transfer Yarışında Manchester United'ı Geride Bırakıyor

Londra ekibi Tottenham, yaz transfer dönemindeki hareketliliğini artırarak West Ham United'ın orta saha oyuncusu Mateus Fernandes için ana favori haline geldi. "Spurs", Premier League'den ayrılan "Çekiçler"in 21 yaşındaki yetenekli futbolcu için talep ettiği 80 milyon sterlinlik bedeli ödemeye hazır olduğunu belirtiyor. Goal.com'un haberine göre.

The Times'ın haberine göre, Manchester United da bu futbolcuyla ciddi şekilde ilgileniyordu. Ancak "Kırmızı Şeytanlar" yönetimi, transfer bedelinin aşırı yükselmesinden endişe ediyor ve pahalı bir açık artırmaya girmek istemiyor. Bu durum Tottenham için uygun bir fırsat yaratarak, Fernandes'i kadrosuna katma konusunda onları favori konumuna getirdi.

Mateus Fernandes, geçen yıl Ağustos ayında 44 milyon euro karşılığında Southampton'dan West Ham United'a transfer olmuştu. Takım küme düşmüş olsa da, genç orta saha oyuncusu geçen sezon tüm turnuvalarda 38 maça çıkarak 4 gol atmayı başardı ve teknik becerileri ile sahadaki aktifliğiyle birçok dev kulübün dikkatini çekti.

Roberto De Zerbi Takımı Güçlendiriyor

Tottenham, yeni teknik direktör Roberto De Zerbi yönetiminde gelecek sezon için ciddi hazırlıklar yapıyor. Kulüp, savunma hattını Andy Robertson, Marcos Senesi ve Jan Paul van Hecke gibi oyuncularla şimdiden güçlendirdi. Ayrıca, kaleci Martin Dubravka da kısa süre önce takıma katıldı. Fernandes transferinin, De Zerbi'nin orta sahasına ek enerji ve yaratıcılık getirmesi bekleniyor.

Transfer uzmanı Matteo Moretto'nun bilgisine göre, Tottenham futbolcuyla kişisel şartlar konusunda anlaşmaya çok yakın. Portekizli orta saha oyuncusu, kariyerine üst ligde devam etmek istiyor ve Londra'nın bir başka kulübüne geçme fikrini olumlu değerlendirdi.

Manchester United için ise durum oldukça karmaşık. Casemiro'nun sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılmasının beklendiği bir dönemde, kulübün elinde sadece Kobbie Mainoo ve Manuel Ugarte gibi temel merkez orta sahalar kalıyor. Michael Carrick'in ekibi en az iki yeni orta saha oyuncusu almayı planlamıştı ancak Fernandes için belirlenen 80 milyon sterlinlik fiyat onları müzakerelerden çekilmeye zorlayabilir.

Goal.com'un yazdığına göre, Manchester United transfer piyasasında temkinli bir politika izlemeyi tercih ediyor. Daha önce Elliot Anderson transferinde de benzer bir yol izlemişlerdi. Eğer "Kırmızı Şeytanlar" gerçekten yarıştan çekilirse, Mateus Fernandes'in bir sonraki durağı büyük olasılıkla Tottenham Hotspur Stadium olacak.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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