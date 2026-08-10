Fabio Miretti transferi için görüşmeler başladı

·45·Spor
Fabio Miretti transferi için görüşmeler başladı

Juventus orta saha oyuncusu Fabio Miretti'nin geleceği, sezonun kritik dönemine girilirken belirsizliğini koruyor. 2003 doğumlu yetenekli futbolcu şu ana kadar teknik ekibin ana planlarında yer almadığı için transferi kulüp açısından da önemli bir adım hâline gelebilir. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

GOAL.com'un Il Messaggero kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İtalya futbol piyasasında hareketliliğin arttığı bir dönemde Lazio, genç orta saha oyuncusuna ciddi ilgi gösteriyor. Başkent ekibi, sakatlanan Danilo Cataldi'nin yerini uygun bir oyuncuyla doldurmak amacıyla kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı.

Transfer şartlarında anlaşmazlık

Şu aşamada iki kulüp arasındaki temel anlaşmazlık transfer formatıyla ilgili. Lazio yönetimi oyuncuyu yalnızca kiralık olarak kadrosuna katmak isterken Torino ekibi bu teklife tamamen sıcak bakmıyor.

Juventus yetkilileri, genç futbolcunun bonservisiyle satılmasını veya sezon sonunda zorunlu satın alma maddesiyle kiralanmasını tercih ediyor. Kulüp bu sayede mali durumunu iyileştirmeyi ve gelecekteki transferler için kaynak oluşturmayı hedefliyor.

Mali ve sportif unsurlar

Torino ekibinin kadrosunu yenileme ve yeni oyuncular transfer etme sürecinde, yedek futbolcuların satılması büyük önem taşıyor. Miretti gibi genç bir oyuncunun transferi kulübe yalnızca gelir sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda gelecekteki transfer anlaşmalarında ek bir koz olarak kullanılmasına da olanak tanıyacak.

Buna rağmen taraflar arasındaki görüşmeler henüz başlangıç aşamasında ve anlaşmaya varılması için ek temaslara ihtiyaç duyuluyor. Lazio teknik direktörü ve sportif direktörlüğü orta sahadaki boşluğu bir an önce doldurmak isterken Juventus kendi şartlarından kolayca vazgeçmeye niyetli değil.

Önümüzdeki günlerde iki kulübün temsilcileri arasında yeni görüşmeler yapılması ve anlaşmanın ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor. Fabio Miretti için bu transfer, kariyerinde yeni bir sayfa açabilir ve ilk 11'de daha fazla forma giyme fırsatı sunabilir.

Fabio MirettiJuventusLazioTransferSerie A
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Paris Saint-Germain, Ferran Torres transferini tamamlamaya çok yakınParis Saint-Germain, Ferran Torres transferini tamamlamaya çok yakınBugün, 19:34Jeremi Boga, Kerim Alajbegovic'in yeteneğini övdüJeremi Boga, Kerim Alajbegovic'in yeteneğini övdüBugün, 19:16Devid Raya’nın Farkı Ne? Uzman GörüşüDevid Raya’nın Farkı Ne? Uzman GörüşüBugün, 18:55Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti Transfer Planlarını AçıkladıJuventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti Transfer Planlarını AçıkladıBugün, 18:52Atlético Madrid, Matias Fernandes-Pardo için resmî teklif yaptıAtlético Madrid, Matias Fernandes-Pardo için resmî teklif yaptıBugün, 18:37Manchester United, Endrick için yarışa katılmalıManchester United, Endrick için yarışa katılmalıBugün, 18:11
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)