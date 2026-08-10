Fabio Miretti transferi için görüşmeler başladı

Juventus orta saha oyuncusu Fabio Miretti'nin geleceği, sezonun kritik dönemine girilirken belirsizliğini koruyor. 2003 doğumlu yetenekli futbolcu şu ana kadar teknik ekibin ana planlarında yer almadığı için transferi kulüp açısından da önemli bir adım hâline gelebilir. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

GOAL.com'un Il Messaggero kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İtalya futbol piyasasında hareketliliğin arttığı bir dönemde Lazio, genç orta saha oyuncusuna ciddi ilgi gösteriyor. Başkent ekibi, sakatlanan Danilo Cataldi'nin yerini uygun bir oyuncuyla doldurmak amacıyla kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı.

Transfer şartlarında anlaşmazlık

Şu aşamada iki kulüp arasındaki temel anlaşmazlık transfer formatıyla ilgili. Lazio yönetimi oyuncuyu yalnızca kiralık olarak kadrosuna katmak isterken Torino ekibi bu teklife tamamen sıcak bakmıyor.

Juventus yetkilileri, genç futbolcunun bonservisiyle satılmasını veya sezon sonunda zorunlu satın alma maddesiyle kiralanmasını tercih ediyor. Kulüp bu sayede mali durumunu iyileştirmeyi ve gelecekteki transferler için kaynak oluşturmayı hedefliyor.

Mali ve sportif unsurlar

Torino ekibinin kadrosunu yenileme ve yeni oyuncular transfer etme sürecinde, yedek futbolcuların satılması büyük önem taşıyor. Miretti gibi genç bir oyuncunun transferi kulübe yalnızca gelir sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda gelecekteki transfer anlaşmalarında ek bir koz olarak kullanılmasına da olanak tanıyacak.

Buna rağmen taraflar arasındaki görüşmeler henüz başlangıç aşamasında ve anlaşmaya varılması için ek temaslara ihtiyaç duyuluyor. Lazio teknik direktörü ve sportif direktörlüğü orta sahadaki boşluğu bir an önce doldurmak isterken Juventus kendi şartlarından kolayca vazgeçmeye niyetli değil.

Önümüzdeki günlerde iki kulübün temsilcileri arasında yeni görüşmeler yapılması ve anlaşmanın ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor. Fabio Miretti için bu transfer, kariyerinde yeni bir sayfa açabilir ve ilk 11'de daha fazla forma giyme fırsatı sunabilir.