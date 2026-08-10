Avrupa kendi uzay roketlerinde kıtlıkla karşı karşıya kalabilir

·46·Teknoloji
Avrupa kendi uzay roketlerinde kıtlıkla karşı karşıya kalabilir

Avrupa Uzay Ajansı, kendi üretimi olan taşıyıcı roketlerde kıtlık yaşanma riski bulunduğu konusunda uyardı. Financial Times'ın haberine göre bu durum, on yılın sonuna doğru uyduları yörüngeye çıkarma talebindeki keskin artıştan kaynaklanıyor. Haberi Ixbt.com veriyor .

ESA Başkanı Josef Aschbacher'a göre uçuş sayısındaki artış nedeniyle Avrupa ülkeleri 2030 civarında kendi roketlerinde kıtlık sorunuyla karşılaşacak. Uzmanların tahminlerine göre Avrupa'nın uzay altyapısındaki en yüksek yükün 2029–2031 yılları arasında oluşması bekleniyor.

Üretim kapasitesini artırma önlemleri

Avrupa Uzay Ajansı, olası bir krizi önlemek amacıyla yerel üreticilerden roket programlarını genişletmenin maliyetini hesaplamalarını istedi. Ajans özellikle Ariane 6 ağır roketlerinin üretimini mevcut yıllık 9–10 adetten yaklaşık 15 adede çıkarmayı planlıyor.

Ayrıca ek finansman, hafif sınıftaki Vega C taşıyıcı roketlerinin üretimini artırmaya yönlendirilebilir. İlgili mali kararlar, Avrupa şirketlerinin kapasitesi ve maliyetleri kapsamlı biçimde değerlendirildikten sonra alınacak.

Küresel rekabet ve gelecekteki görev

Aschbacher daha önce Avrupa Birliği'ni yeniden kullanılabilir kendi roketini geliştirme sürecini hızlandırmaya çağırmıştı. Aksi takdirde bölgenin, ticari uzay uçuşları pazarında başlıca oyunculardan biri olmayı sürdüren ABD'nin, özellikle de SpaceX'in gerisinde kalma riski bulunuyor.

Avrupa uzay endüstrisinin önündeki temel görev, yalnızca mevcut talebi karşılamak değil, aynı zamanda gelecekteki stratejik bağımsızlığı güvence altına almak. Önümüzdeki yıllarda alınacak bütçesel ve kurumsal kararlar, bölgenin uzaydaki konumu açısından belirleyici olacak.

Avrupa Uzay AjansıAriane 6Vega CSpaceXUzay Teknolojileri
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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