Çin’de Gözetim Kamerası Pazarı Daralıyor, Xiaomi Liderliğini Koruyor

Çin’in tüketici segmentindeki video gözetim kameraları pazarı ilk kez düşüş eğilimine girdi. Şehirlerdeki konutların bu cihazlarla doygunluğa ulaşması ve ekipmanların kullanım ömrünün uzaması, sektördeki genel göstergelerin gerilemesine yol açtı. Bu bilgileri Runto Technology analiz ajansı paylaştı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanların analizine göre, bu yılın ilk yarısında Çin pazarında toplam 25,54 milyon video gözetim kamerası satıldı. Bu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8,9 daha az. Üreticilerin toplam geliri de %4,8 düşerek 5,4 milyar yuan oldu.

Pazarın yavaşlama nedenleri ve yeni talep

Sektördeki düşüşün başlıca nedenlerinden biri, büyük şehirlerde pazarın doygunluğa ulaşması olarak gösteriliyor. Özellikle büyük metropollerdeki hanelerde video gözetim cihazlarının yaygınlık oranı neredeyse %50’ye ulaştı. Ayrıca yenilenen konutların sayısındaki düşüş de etkisini gösterdi.

Günümüzde pazardaki yeni talep ağırlıklı olarak küçük şehirler sayesinde oluşuyor. Bunun yanı sıra tüketiciler eski cihazları yenileriyle değiştirmeye başladı. Bu tür teknolojilerin ortalama kullanım döngüsü üç ila beş yıl sürdüğünden, yenileme süreci belirli bir zaman alıyor.

Önde gelen markalar ve rekabet ortamı

Çevrim içi pazar sonuçlarına göre Xiaomi lider konumunu korumayı başardı. Şirketin satışlardaki payı %13,4, gelirdeki payı ise %12,6 oldu. İlk üçte Ezviz ve Hikvision markaları da sırasıyla %10,6 ve %10,4’lük oranlarla yer aldı.

Dördüncü sırayı ise Qiaoan markası aldı. Verilere göre, bu dört büyük şirketin toplam pazar payı %41,4 olurken, bir yıl içinde 4,7 yüzde puan azaldı. Bu durum, pazarda rekabetin arttığını ve diğer küçük oyuncuların da pay kazandığını gösteriyor.

Zorlu koşullara rağmen Xiaomi ürün gamını aktif biçimde genişletiyor. Şirket, özellikle bu yılın mart ayında kablolu internet ve sürekli elektrik bağlantısının bulunmadığı yerlerde kullanılmak üzere 4G teknolojisini destekleyen ilk dış mekân gözetim kamerasını tanıttı.