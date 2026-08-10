Çin’de Gözetim Kamerası Pazarı Daralıyor, Xiaomi Liderliğini Koruyor

·32·Teknoloji
Çin’de Gözetim Kamerası Pazarı Daralıyor, Xiaomi Liderliğini Koruyor

Çin’in tüketici segmentindeki video gözetim kameraları pazarı ilk kez düşüş eğilimine girdi. Şehirlerdeki konutların bu cihazlarla doygunluğa ulaşması ve ekipmanların kullanım ömrünün uzaması, sektördeki genel göstergelerin gerilemesine yol açtı. Bu bilgileri Runto Technology analiz ajansı paylaştı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanların analizine göre, bu yılın ilk yarısında Çin pazarında toplam 25,54 milyon video gözetim kamerası satıldı. Bu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8,9 daha az. Üreticilerin toplam geliri de %4,8 düşerek 5,4 milyar yuan oldu.

Pazarın yavaşlama nedenleri ve yeni talep

Sektördeki düşüşün başlıca nedenlerinden biri, büyük şehirlerde pazarın doygunluğa ulaşması olarak gösteriliyor. Özellikle büyük metropollerdeki hanelerde video gözetim cihazlarının yaygınlık oranı neredeyse %50’ye ulaştı. Ayrıca yenilenen konutların sayısındaki düşüş de etkisini gösterdi.

Günümüzde pazardaki yeni talep ağırlıklı olarak küçük şehirler sayesinde oluşuyor. Bunun yanı sıra tüketiciler eski cihazları yenileriyle değiştirmeye başladı. Bu tür teknolojilerin ortalama kullanım döngüsü üç ila beş yıl sürdüğünden, yenileme süreci belirli bir zaman alıyor.

Önde gelen markalar ve rekabet ortamı

Çevrim içi pazar sonuçlarına göre Xiaomi lider konumunu korumayı başardı. Şirketin satışlardaki payı %13,4, gelirdeki payı ise %12,6 oldu. İlk üçte Ezviz ve Hikvision markaları da sırasıyla %10,6 ve %10,4’lük oranlarla yer aldı.

Dördüncü sırayı ise Qiaoan markası aldı. Verilere göre, bu dört büyük şirketin toplam pazar payı %41,4 olurken, bir yıl içinde 4,7 yüzde puan azaldı. Bu durum, pazarda rekabetin arttığını ve diğer küçük oyuncuların da pay kazandığını gösteriyor.

Zorlu koşullara rağmen Xiaomi ürün gamını aktif biçimde genişletiyor. Şirket, özellikle bu yılın mart ayında kablolu internet ve sürekli elektrik bağlantısının bulunmadığı yerlerde kullanılmak üzere 4G teknolojisini destekleyen ilk dış mekân gözetim kamerasını tanıttı.

XiaomiVideo GözetimÇin PazarıTeknolojiRunto Technology
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin’de Long March 7A Roketi Kaza YaptıÇin’de Long March 7A Roketi Kaza YaptıBugün, 19:24Klaviyo'daki güvenlik hatası nedeniyle kullanıcı parolalarının sızdığı ortaya çıktıKlaviyo'daki güvenlik hatası nedeniyle kullanıcı parolalarının sızdığı ortaya çıktıBugün, 19:23Ceva Logistics siber saldırıya uğradı ve bu durum dünya çapındaki ağları etkilediCeva Logistics siber saldırıya uğradı ve bu durum dünya çapındaki ağları etkilediBugün, 19:21Google Play mağazasında ilk rakip uygulama kataloğu ortaya çıktıGoogle Play mağazasında ilk rakip uygulama kataloğu ortaya çıktıBugün, 18:54Katalyst uzay aracını yavaşlatarak Swift görevine devam ediyorKatalyst uzay aracını yavaşlatarak Swift görevine devam ediyorBugün, 18:30GPS ve mobil internet olmadan çalışan ulaşım takip sistemi geliştirildiGPS ve mobil internet olmadan çalışan ulaşım takip sistemi geliştirildiBugün, 17:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor