Juventus, Jhon Lucumí Transferini Tamamlamaya Çok Yakın

·69·Spor
Juventus, Jhon Lucumí Transferini Tamamlamaya Çok Yakın

İtalya’nın Juventus kulübü, kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer piyasasında aktif çalışmalar yürütüyor. GOAL.com’un haberine göre Torino devi, Bologna’nın Kolombiyalı savunmacısı Jhon Lucumí’yi kadrosuna katmaya çok yakın ve taraflar arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Sözleşme şartları ve finansal detaylar

Futbolcunun kendisiyle kişisel sözleşme konusunda tam anlaşmaya varıldı. Buna göre Jhon Lucumí, Juventus ile yıllık yaklaşık 2,5 milyon avro maaş içeren beş yıllık sözleşme imzalayacak. Taraflar arasındaki anlaşmanın resmileşmesi için yalnızca birkaç küçük detayın kaldığı belirtiliyor.

Bologna kulübüyle yürütülen görüşmelerde ise yalnızca nakit ödeme seçeneği değerlendiriliyor. Torino ekibi daha önce transfer bedelini düşürmek amacıyla oyuncuları Miretti ve Kabal’ı anlaşmaya dahil etmeye çalışmıştı ancak Bologna bu teklifi reddetti. Hollandalı futbolcu Koopmeiners seçeneği ise yüksek maaşı nedeniyle büyük ölçüde varsayımsal bir ihtimal olarak kalıyor.

Savunmacının takımdaki rolü

Juventus şu anda Bologna’nın taleplerine yaklaşarak 20 milyon avroluk garanti bedel ve kolay ulaşılabilir bonuslar teklif etmeye hazır. Anlaşmaya göre transferin herhangi bir oyuncu takası olmadan, yalnızca nakit karşılığında gerçekleşmesi bekleniyor ve işlem önümüzdeki saatlerde tamamen sonuçlanabilir.

Uzmanlar ve teknik ekip, Jhon Lucumí’yi savunma hattı için en ideal aday olarak görüyor. Sol ayağını kullanması, ikili mücadelelerdeki çabukluğu, adam markajındaki agresifliği ve hücumları başlatma becerisi teknik direktörün dikkatini çekti. Kolombiyalı futbolcunun sahadaki liderlik özellikleri ve karakteri de bu transferin gerçekleşmesinde önemli rol oynadı.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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