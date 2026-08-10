Fermín López, Ronald Araújo'nun ayrılığı ve transfer söylentileri hakkında konuştu

·56·Spor
Fermín López, Ronald Araújo'nun ayrılığı ve transfer söylentileri hakkında konuştu

Barcelona orta saha oyuncusu Fermín López, Katalan kulübündeki yaz değişiklikleri, takım kaptanı Ronald Araújo'nun sürpriz transferi ve takımdan ayrılabilecek diğer futbolcular hakkında değerlendirmelerde bulundu. Orta saha oyuncusu, SPORT'a verdiği röportajda takım kaptanının ayrılmasından duyduğu üzüntüyü gizlemedi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Liverpool ve Barcelona'nın, Ronald Araújo'nun bir sezonluğuna kiralanması konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Katalonya'daki zorlu dönemin ardından kariyerine İngiltere Premier Lig'inde devam etmesi beklenen Uruguaylı stoper, takım arkadaşlarıyla çoktan vedalaştı.

Fermín López, yakın arkadaşlarından biri olan stoperin kararına saygı duyduğunu vurguladı. "Vedalaşmaya geldi. Bu üzücü bir durum, çünkü o takım kaptanımız ve aramızdaki ilişki çok iyi. Gelişimini sürdürmek için böyle bir karar aldı ve umarım gelecek sezon geri döner", dedi futbolcu.

Transfer piyasası ve yeni isimler

Röportaj sırasında İspanyol orta saha oyuncusuna Rodri ve Ferran Torres'le ilgili son transfer söylentileri de soruldu. Basında, Manchester City'nin Barcelona'nın orta saha oyuncusu için yaptığı ilk teklifi reddettiği yönünde haberler yer almıştı. Ancak Fermín, bu konuda kesin bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

"Bu konuyla ilgili hiçbir bilgim yok, ancak Deco ve sportif direktör nasıl bir karar verirse versin benim için sorun olmaz. Rodri'nin harika bir futbolcu olduğu herkes tarafından biliniyor. Fakat bu konuya fazla girmek istemiyorum; çünkü bu, şu anda takımda bulunan futbolculara saygısızlık olur", diye ekledi López.

Ayrıca Ferran Torres'in bir Paris kulübüne transfer olmak istediği yönündeki haberler de gündeme geldi. Fermín, vatandaşı Ferran'ın geleceği hakkında fazla tahminde bulunmak istemediğini belirterek alacağı her kararı destekleyeceğini ifade etti.

Sakatlık sonrası dönüş

Fermín López için de bu yaz hazırlık dönemi fiziksel toparlanma açısından son derece zorlu geçti. Beşinci metatars kemiğindeki kırık nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nda İspanya millî takımının kadrosunda yer alamamıştı. Ancak aralıksız çalışarak ilk 11'deki yerini yeniden kazanmayı başardı.

Nottingham Forest'a karşı oynanan hazırlık maçında (1-0) etkili bir performans sergileyen ve Raphinha'nın gole çevirdiği penaltıyı kazandıran futbolcu, maç eksiğinin henüz tamamen kapanmadığını kabul etti. Kadro değişiklikleri yaşanırken takıma dönüşünün başantrenör için önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Fermín LópezRonald AraújoBarcelonaTransferlerİspanyol Futbolu
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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