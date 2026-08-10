Sicilya kıyılarında 2 bin yıllık gizemli gemi bulundu

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Sicilya kıyılarında 2 bin yıllık gizemli gemi bulundu

İtalyan dalgıçlar, Sicilya kıyıları yakınlarında 2 bin yıldan daha eski olabileceği düşünülen antik bir Roma gemisinin kalıntılarını tespit etti. Buluntu, yalnızca yaşıyla değil, içinde çok iyi korunmuş yüzlerce antik kap bulunmasıyla da arkeologların dikkatini çekti.

Gemide, antik çağlarda çeşitli ürünleri taşımak için kullanılan yüzlerce amforanın bulunduğu ortaya çıktı. Bu uzun ve kilden yapılmış kaplar çoğunlukla şarap, zeytinyağı ve tahıl gibi ürünleri uzak mesafelere ulaştırmak için kullanılıyordu.

İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, bu buluntuyu son yıllarda su altı arkeolojisi alanında gerçekleştirilen “en önemli keşiflerden biri” olarak değerlendirdi.

Antik gemi 46 metre derinlikte bulundu

Uzman polis dalgıçları, balıkçılardan gelen bir ihbarın ardından gemiyi buldu. Gemi, deniz yüzeyinin yaklaşık 46 metre altında yer alıyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre geminin korunmuş bölümü yaklaşık 21 metre uzunluğa ve 6 metre genişliğe sahip. İtalya Kültür Bakanlığına göre bu tarihî eser, milattan önceki 2. veya 1. yüzyıla ait olabilir.

Buluntu, deniz tabanını araştıran balıkçı ve serbest dalgıç Giacomo De Mola tarafından da Mazara del Vallo kenti yakınlarında gözlemlendi.

Sosyal medyada yazdığına göre, tarayıcı aracılığıyla deniz tabanında büyük bir kayaya benzeyen bir nesne gördükten sonra onu yakından incelemeye karar verdi.

İki dalgıç su altındaki gemi kalıntılarını inceliyor.

Dalgıç nesneye yaklaştığında bunun taş olmadığını fark etti. Orada birbirine yakın şekilde duran yüzlerce amfora göze çarpıyordu.

“Bu, şüphesiz hayatımdaki en şaşırtıcı keşif” diye yazan De Mola, neredeyse 20 yüzyıl boyunca burayı yeniden gören ilk insanlardan biri olarak bu deneyimin nasıl hissettirdiğini kelimelerle ifade etmenin zor olduğunu belirtti.

Geminin içinde deniz canlıları da yaşıyor

De Mola, batık geminin videosunu da sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde amforaların arasında yılan balıklarının, snapper balıklarının ve sayısız deniz canlısının yaşadığı görülüyor.

“Deniz bizi şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor. Bu kez yalnızca bir gemi enkazı değil, tarihimizin bir parçasını bulduk” diye vurguladı.

Keşifle ilgili haberlerin ardından İtalyan polisinin kültürel mirası koruma birimine bağlı özel dalgıçlar olay yerine gönderildi.

Deniz tabanında yatan çok sayıda antik seramik amforadan oluşan bir yığın.

Yetkililer, tarihî nesnenin sonraki araştırmalar sırasında korunması için özel güvenlik önlemleri alınacağını açıkladı. Uzmanlar şu anda geminin kesin tarihini, hangi koşullarda battığını ve taşıdığı yükleri ayrıntılı biçimde incelemeye çalışıyor.

Akdeniz’de bu tür gemilerden daha fazlası bulunuyor

Uzmanlara göre Akdeniz’in dibinde antik dönemlere ait buna benzer çok sayıda gemi kalıntısı dağınık hâlde yatıyor olabilir.

2023 yılında Roma kentinin kuzeybatısında, milattan önceki 1. veya 2. yüzyıla ait başka bir gemi bulunmuştu. Onun da güvertesinde yüzlerce amfora yer alıyordu.

2018 yılında ise Bulgaristan kıyıları yakınlarında 2.400 yıldan daha eski bir Yunan ticaret gemisi tespit edilmişti. Gemi, deniz tabanında yan yatmış hâlde neredeyse tamamen korunmuş olduğu için o dönemde dünyanın bilinen en eski bütün hâlindeki gemi batığı olarak değerlendirilmişti.

Sicilya kıyılarında bulunan yeni geminin, antik Roma döneminde Akdeniz’de ticaretin ve deniz ulaşımının nasıl gerçekleştiğini daha derinlemesine araştırmak için önemli bir kaynak olması bekleniyor.

SicilyaİtalyaAlessandro GiulioMazara del ValloGiacomo De Mola
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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