Jon Obi Mikel, Yuri Tielemans transferini övdü

Londra ekibi Chelsea'nin eski orta saha oyuncusu Jon Obi Mikel, Manchester United'ın yaz transfer dönemindeki en başarılı hamlesini öne çıkararak Aston Villa'dan Yuri Tielemans'ın 35 milyon sterlin karşılığında transfer edilmesini transfer piyasasındaki en akıllı anlaşma olarak nitelendirdi. Michael Carrick yönetimindeki takım, yeni İngiltere Premier Lig sezonu öncesinde kadrosunu aktif şekilde güçlendirmeyi sürdürüyor. Goal.com haberini veriyor.

Goal.com'un haberine göre Manchester United, yaz transfer döneminde kadrosunu yenilemek amacıyla birçok futbolcuyu renklerine bağladı. Kırmızı Şeytanlar, Chelsea'den Andrey Santos'u 48 milyon sterlin karşılığında, Aston Villa'dan ise Yuri Tielemans'ı 35 milyon sterlin karşılığında transfer etti. Ayrıca kaleci Karl Darlow ile akademi için gelecek vadeden üç genç oyuncu da kadroya katıldı.

Taktik esneklik ve saha zekâsı

The Obi One Podcast'te konuşan Jon Obi Mikel, Manchester United'ın bu transferdeki başarısını övdü ve Belçikalı orta saha oyuncusunun takıma sağlayacağı katkıyı özellikle vurguladı. Eski futbolcuya göre Tielemans'ın bu yaz gerçekleştirilen diğer büyük transferlerle kıyaslandığında son derece düşük bir bedelle kadroya katılması oldukça avantajlı bir anlaşma oldu.

Mikel'e göre Yuri Tielemans, sahada altı, sekiz veya on numara pozisyonlarında aynı derecede başarılı olabilen çok yönlü bir futbolcu. Bu taktik esneklik, teknik direktöre oyun planını değiştirme imkânı sağlıyor. Tielemans gol atabilmesi, duran toplarda tehdit oluşturması ve topla güvenilir bir şekilde oynayabilmesiyle öne çıkıyor.

Uzmanların ve takım arkadaşlarının görüşleri

Eski orta saha oyuncusu, futbolcunun bazı zayıf yönlerine de değindi. Mikel, Tielemans'ın en hızlı oyuncu olmadığını ancak oyunu okuma becerisinin çok yüksek olduğunu ve hem topla hem de topsuz oyunda son derece akıllı davrandığını belirtti. İşte bu özellikler onu yaz transfer döneminin en iyi transferlerinden biri hâline getiriyor.

Tottenham'ın eski savunma oyuncusu Toby Alderweireld de Hajper'a verdiği röportajda vatandaşı Tielemans'ın özelliklerini değerlendirdi. Alderweireld'e göre modern futbolda birçok kişi yalnızca gol ve asist istatistiklerine odaklanıyor. Ancak Tielemans'ın asıl üstünlüğü, sorumluluk alarak ileriye doğru isabetli ve progresif paslar atabilmesinde yatıyor.