Trevoh Chalobah Chelsea'ye Veda Etti

İngiltere millî takımının savunmacısı Trevoh Chalobah, çocukluğundan beri formasını giydiği Chelsea'ye resmen veda etti ve kariyerine İtalya Serie A'da devam edecek. 27 yaşındaki futbolcu, Londra kulübünde tam 18 yıl forma giydikten sonra kariyerinde köklü bir değişiklik yapma kararı aldı. Goal.com'un haberine göre transferin bedeli 30 milyon sterlini aştı ve savunmacı, Cesc Fàbregas'ın çalıştırdığı Como'ya katıldı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Transferin pazar günü resmen onaylanmasının ardından futbolcu, sosyal medya üzerinden takım taraftarlarına ve çalışanlarına derin minnettarlığını ifade eden duygusal bir veda mektubu yayımladı. Çocukluğundan beri Chelsea altyapısında yetişen futbolcu için bu adımın kolay olmadığı sözlerinden açıkça anlaşılıyor.

Çocukluk hayalinden profesyonel futbola

Trevoh, Chelsea akademisine ilk kez dokuz yaşında bir öğrenci olarak katıldı. Yıllar içinde kulübün formasını tüm turnuvalarda toplam 151 maçta giydi. Sosyal medya hesabında kulüpte geçirdiği yaklaşık yirmi yılı anan futbolcu, bu takımın profesyonel bir sporcu olarak yetişmesindeki rolünün eşsiz olduğunu vurguladı.

“On sekiz yılın ardından Chelsea'ye veda etme zamanı geldi” diye yazdı savunmacı, duygusal paylaşımında. Gelişim yolculuğunu yansıtan arşiv fotoğraflarını da paylaşan Chalobah, basit hayalleri olan küçük bir çocuktan dünyanın en zorlu liginde rekabet edebilen olgun bir profesyonele dönüştüğünü belirtti.

Zorluklar ve gelecek nesle tavsiyeler

Futbolcu, kariyeri boyunca ilk 11'e girebilmek için Ipswich Town, Huddersfield Town ve Lorient gibi takımlara kiralandı ve çeşitli zorluklarla sınavlardan geçti. Bu nedenle Chelsea akademisinin Cobham tesislerinde çalışan genç oyuncular için örnek gösterilebilecek sporculardan biri olarak kabul ediliyor.

Chelsea'den ayrılırken Chalobah, gelecek neslin temsilcilerine değerli tavsiyelerde de bulundu. “Genç oyunculara söyleyeceğim şu: Yolunuz her zaman pürüzsüz olmayacak. Ancak daima hazır olun, pozitif kalın ve kendinize olan inancınızı kaybetmeyin. Her şey için teşekkürler; tüm kalbimle sevgi ve minnettarlığımı sunuyorum” diyerek mesajını tamamladı.