88 Dolarlık Kirpik İşlemi Gelini Korkunç Bir Duruma Soktu

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88 Dolarlık Kirpik İşlemi Gelini Korkunç Bir Duruma Soktu

Birleşik Krallık'tan 26 yaşındaki ressam Polly Bibby, düğününden önce kendini daha güzel hissetmek için ilk kez kirpik uzatma işlemi yaptırdı. Yaklaşık 88 dolara mal olan işlemden önce alerji testi de yapıldı.

Ancak işlemden birkaç saat sonra gözleri kızarmaya, sulanmaya ve yanmaya başladı. Polly, başlangıçta bunun saman nezlesi belirtileri olduğunu düşündü; ancak daha sonra gözlerinde sarı akıntı oluştuğunu ve görmesinin bile bulanıklaştığını söyledi.

Doktorlara başvurduktan sonra, kirpik uzatma işleminde kullanılan ürünlere karşı alerjik reaksiyon geliştirdiği belirlendi. Polly'ye antibiyotik ve antihistaminik ilaçlar verildi; şişlik indikten sonra takma kirpiklerin çıkarılması önerildi.

Gelinin anlattığına göre gözleri o kadar şişip kızarmıştı ki bir süre neredeyse göremez hâle gelmişti. Kirpiklerin çıkarılması işlemi de ona çok ağrılı gelmişti. Şu anda gözlerinde kızarıklık, şişlik ve bulanık görme devam ediyor.

Uzmanlar, kirpik uzatma işlemlerinin alerjik reaksiyon, enfeksiyon ve göz çevresinde yaralanma gibi riskler taşıdığını vurguluyor. Polly ise deneyimini diğer gelinleri uyarmak için paylaşarak düğün öncesinde yeni kozmetik işlemleri denerken dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Birleşik KrallıkPolly Bibby
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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