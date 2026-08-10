Andoni Iraola Yönetimindeki Liverpool: Hücumcu Oyun ve Savunma Sorunları

·51·Spor
Andoni Iraola Yönetimindeki Liverpool: Hücumcu Oyun ve Savunma Sorunları

İngiltere Premier Ligi’nin son şampiyonu Liverpool, sezon öncesi hazırlık sürecinde teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde kendine özgü bir oyun tarzı geliştirmeye başladı. BBC Sport’un haberine göre İspanyol teknik adam, takımın oyununa yüksek pres, hızlı geçişler ve topa sahip olmayı yerleştirmeye çalışıyor; ancak ilk maçlardan itibaren savunma hattındaki ciddi boşluklar göze çarpmaya başladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Liverpool taraftarları, yıllar boyunca Jürgen Klopp döneminde şekillenen hızlı, yoğun ve durmaksızın hücuma dayalı futbola alıştı. Kulübü şampiyonluğa taşıyan Arne Slot’un ayrılmasının ardından Andoni Iraola’nın göreve getirilmesi, takımda bir kez daha o efsanevi “heavy metal” futbolunu geri getirme fırsatı olarak görülüyor. Taktik fikirleri, Marcelo Bielsa’nın anlayışına yakınlığıyla öne çıkıyor.

Sezon Öncesi Maçları ve İlk Endişeler

Liverpool, yeni teknik direktörü yönetiminde şu ana kadar dört hazırlık maçı oynadı. Takım Sunderland ve Wrexham karşısında galibiyet alırken Leeds ve Monaco ile oynadığı maçlarda ilk yarıda iki farklı üstünlüğü koruyamadı ve sonunda mağlup oldu. Bu sonuçlar, İspanya’dan gelen teknik adamın görevine çok da sorunsuz başlamadığını gösteriyor.

Buna rağmen maçların içeriği, teknik direktörün nasıl bir futbol oynatmak istediğini açıkça ortaya koyuyor. Hücumdaki yoğunluk ve topu rakip yarı sahada kazanmaya yönelik çaba taraftarları memnun etse de savunmadaki kritik boşluklar ciddi endişelere yol açıyor.

Sonuç ve Oyun Tarzı Dengesi

Futbolda kazanmak her zaman temel hedef olmaya devam eder; ancak Liverpool gibi büyük kulüpler için galibiyetin nasıl elde edildiği de aynı derecede önemlidir. Iraola’nın taktikleri takıma izlenmesi keyifli bir oyun kazandırsa da savunmadaki hatalar ileride resmî maçlarda pahalıya mal olabilir.

Takımı sezonun resmî maçları bekliyor ve teknik direktör fikirlerinin etkili olduğunu kanıtlamak zorunda. Hücum potansiyelini korurken savunmadaki düzensizliği gidermek, Andoni Iraola’nın en önemli görevi hâline geliyor.

LiverpoolAndoni IraolaPremier LigFutbolTaktik
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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