Katar Milli Takımından Korkunç Anti-rekor — İki Maçta Kendi Kalesine Gol

Dünya Kupaları sadece güzel goller ve büyük rekorlarla değil, aynı zamanda futbolcuların bir an önce unutmak isteyeceği talihsizliklerle de tarihe geçer. Maalesef Katar milli takımı, 2026 Dünya Kupası sahnesinde tam da böyle tatsız bir sonuçla tarihe geçti.

Kendi kalesine 'sadakat': Neler yaşandı?

Katar futbolcuları, turnuva boyunca üst üste iki maçta kendi kalelerine gol atarak Dünya Kupaları tarihinin en ağır anti-rekorlarından birini kırdılar. Talihsizlik zinciri şu maçlarda gözlemlendi:

Kanada maçında: Katarlılar sadece 0-6'lık ağır bir mağlubiyet almakla kalmadı, aynı zamanda kendi kalelerine de gol attılar.

Bosna-Hersek maçında: Maç 1-3'lük mağlubiyetle sonuçlandı ve bu karşılaşmada da Katar futbolcuları rakibe 'yardım ederek' yeniden kendi kalelerine gol attılar.

Tarihte bu durum başka kimlerde görüldü?

Dünya Kupaları'nın zengin tarihinde bu sıra dışı ve talihsiz istatistik şimdiye kadar sadece iki kez kaydedilmişti. Katar, bu 'kara liste'deki üçüncü takım oldu:

Dünya Kupası Yılı Milli Takım Kendi Kalesine Gol Durumu 1966 Bulgaristan Turnuva boyunca iki kez kendi kalesine gol attı. 2018 Rusya Kendi evindeki Dünya Kupası'nda futbolcular iki kez kendi kalelerine gol kaydettiler. 2026 Katar Üst üste iki maçta kendi kalesine gol attı.

Turnuvaya erken veda

Turnuvanın sonucu: Bu talihsizliklerin gölgesinde, Katar milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki genel performansı da övülecek cinsten değildi. Takım grup aşamasında sadece 1 puan toplayabildi. Sonuç olarak gruplarında sonuncu sırayı alarak turnuvaya erken veda etmek zorunda kaldılar.

Umarız Katar milli takımı bu talihsizlikten doğru dersler çıkarır ve gelecek büyük turnuvalarda taraftarlarını sadece güzel galibiyetlerle mutlu eder!