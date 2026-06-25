Frenkie de Jong eleştirilere yanıt verdi: Declan Rice seviyesinde mi?

Barcelona orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, son zamanlarda kendisine yönelik yöneltilen eleştirilere sert bir tepki gösterdi. Hollandalı futbolcu, birçok kişinin oyun tarzını ve sahadaki rolünü doğru anlamadığını vurguluyor. Bu tartışmalar ışığında, eski futbolcu Jimmy Floyd Hasselbaink, Goal'e verdiği röportajda De Jong'un mevcut durumu ve diğer yıldızlarla kıyaslandığında seviyesi hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Goal.com haberi veriyor.

De Jong'a göre, birçok taraftar ve uzman futbolu izlese de oyunun iç mekanizmalarını anlamıyor. Futbolcu, özellikle kendi ülkesinde kendisine yönelik eleştirilerin aşırı abartıldığını düşünüyor. Oyununu savunurken, "Paslarımın kaleciye ulaşabileceği durumlarda risk almam, ancak insanlar bunu anlamak istemiyor," diyor.

Yıldızlarla Karşılaştırma: Rice ve Vitinha

Günümüzde Avrupa futbolunda merkez orta sahalar arasında Arsenal'den Declan Rice ve PSG yıldızı Vitinha en yüksek değerlendirmeleri alıyor. Hasselbaink'e göre, Frenkie de Jong henüz bu seviyeye tam olarak ulaşmış değil. De Jong'un top tekniğinin yüksek olduğunu ancak oyun temposunu artırmakta biraz zorlandığını belirtti.

"Çok kaliteli bir oyuncu ve Hollanda milli takımının önemli bir parçası. Ancak şahsen onu Declan Rice seviyesinin biraz gerisinde görüyorum. Belki bu, İngiltere Ligi'ni düzenli takip etmemdendir, ancak Rice sahada daha fazla iş yükü üstleniyor," diyor Hasselbaink.

Uzmana göre, De Jong'un oyununu daha üst seviyeye taşımak için topu gereğinden fazla tutmaması ve daha hızlı şekilde arkadaşlarına aktarması gerekiyor. Vitinha'nın yaratıcılığı ile Declan Rice'ın dinamiğinin birleşimi, De Jong'u dünyanın mutlak en iyi orta saha oyuncusuna dönüştürebilir.

Buna rağmen, Frenkie de Jong'un Barcelona'daki istatistikleri takdire şayan. Camp Nou'da geçirdiği yedi sezon boyunca 297 maça çıktı ve üç kez La Liga şampiyonluğu yaşadı. Manchester United başta olmak üzere birçok kulüpten ciddi teklifler almasına rağmen, Katalan kulübüne sadık kalmayı tercih etti.

Özbek futbolseverler için de De Jong'un oyunu her zaman ilgi çekici olmuştur. Barcelona'daki değişiklikler ve takımın yeni stratejisinde Hollandalı orta sahanın rolünün ne kadar kritik olduğu gelecek maçlarda daha netleşecek. Şimdilik futbolcu, eleştirilere sahadaki performansıyla yanıt vermeye çalışıyor.