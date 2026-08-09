Arsenal: 2026 şampiyonu efsanevi “Invincibles” kadrosuna girebilir mi?

Londra ekibi Arsenal, 22 yıllık aranın ardından İngiltere Premier Ligi'nde yeniden şampiyonluk unvanını kazandı. Mikel Arteta yönetimindeki takım, son sezonlarda sergilediği istikrarlı performansın ardından nihayet zirveye çıktı ve Emirates Stadyumu'nda yeni bir hanedanlık kurma yolunda cesur bir adım attı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre Arsenal'ın eski kalecisi Graham Stack, kulübün günümüzdeki yıldızlarını efsanevi 2003-2004 sezonundaki “Invincibles” (Yenilmezler) kadrosuyla karşılaştırdı. Arsène Wenger yönetimindeki o efsanevi takım, 38 maçın hiçbirinde mağlup olmayarak 26 galibiyet ve 12 beraberlikle 90 puan toplamış ve tarihe geçmişti.

İki dönemin yıldızları karşılaştırıldığında

Mikel Arteta'nın yönetiminde bugün dünya şampiyonları David Raya ve Mikel Merino, İngiltere Milli Takımı'nın liderleri Declan Rice ve Bukayo Saka, ayrıca güvenilir stoperler William Saliba ve Gabriel Magalhães gibi çok sayıda yetenekli oyuncu bulunuyor. Ancak Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Ashley Cole, Sol Campbell ve Robert Pires gibi efsanelerle aynı dönemde forma giyen Graham Stack'e göre, nesilleri birbiriyle karşılaştırmak pek kolay değil.

Stack, çocuklarının da önceki neslin temsilcilerini sahada canlı izlememiş olması nedeniyle Thierry Henry ve Dennis Bergkamp gibi forvetlerin yeteneklerini hayal etmekte biraz zorlandığını belirtti. Bununla birlikte modern futbolun taktik açıdan tamamen değiştiğine dikkat çekildi.

Kazanma mentalitesi değişmedi

Eski kalecinin sözlerine göre oyun kuralları ve yaklaşımlar değişse de en önemli unsur olan kazanma mentalitesi ile asla kaybetmeme ruhu eskisi gibi kalmalı. Arsenal'ın tarihindeki en parlak sayfalardan birini yazdığı o dönemin galip karakteri, bugün de takımın en önemli temeli olmaya devam ediyor.

İngiltere Premier Ligi'nin 2026-2027 sezonu öncesinde uzmanlar ve taraftarlar, Arsenal'ın yeni şampiyon kuşağından ve 2004'teki efsanevi kadrodan hangi oyuncuların sembolik 11'de yer alabileceği konusunda hararetli tartışmalarını sürdürüyor.