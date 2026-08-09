Japon erkek köpek kılığına girerek herkesi şaşırttı

Japonya’da yaşayan Toco adlı bir adamın sıra dışı hobisi sosyal medyada büyük ilgi görüyor. İnsan görünümünden tamamen vazgeçen Toco, gerçek bir köpeğe benzemek için özel bir kostüm sipariş etti.

Edinilen bilgilere göre, gerçekçi görünümlü bu kostümü hazırlatmak için 12 lakh rupi, yani yaklaşık 12 milyon rupi (yaklaşık 150,3 milyon Özbek somu) harcadı. Kostümün hazırlanması ise yaklaşık 40 gün sürdü.

Özel kıyafet o kadar titizlikle hazırlanmış ki kostümü giyen Toco, uzaktan bakıldığında neredeyse gerçek bir köpekten ayırt edilemiyor. Bunun için herhangi bir cerrahi işlem kullanılmadı; sıra dışı görünüm özel kostüm, makyaj ve profesyonel tasarımla oluşturuldu.

Toco, kostümle çekilmiş fotoğraf ve videolarını sosyal medyada paylaşınca sıra dışı hobisi internet kullanıcıları arasında hararetli tartışmalara yol açtı.