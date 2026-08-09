Motorola 7000 mAch bataryalı Moto G Max akıllı telefonunu tanıttı

Ixbt.com'un haberine göre Motorola, tek şarjla üç güne kadar çalışabilen yeni uygun fiyatlı Moto G Max akıllı telefonunu resmen tanıttı. Bu cihaz, devasa bataryası ve modern teknik özellikleriyle orta ve alt segment kullanıcılarının ilgisini çekmeyi hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazın en dikkat çekici özelliği, 7000 mAch kapasiteli devasa bataryasıdır. Üreticinin vaatlerine göre bu güç rezervi, akıllı telefon aktif olarak kullanılsa bile üç güne kadar şarj edilmeden çalışmasını sağlıyor. Bu, sık seyahat eden veya şarj cihazından uzakta kalan kullanıcılar için önemli bir kolaylık.

Ekran ve performans özellikleri

Akıllı telefon, 6,72 inç diyagonale ve Full HD+ çözünürlüğe sahip bir ekranla donatılmış. Bu ekran 120 Hz yenileme hızını destekliyor; bu da kullanıcı arayüzünün çalışmasını ve içerik görüntülemeyi önemli ölçüde daha akıcı hâle getiriyor.

Donanımın temelinde Snapdragon 6s Gen 4 işlemcisi yer alıyor. İşlemci, modern LPDDR5X RAM ve hızlı UFS 3.1 flash depolamayla birlikte istikrarlı ve hızlı bir çalışma sunuyor.

Kamera ve ek özellikler

Cihazın fotoğraf yetenekleri de dikkat çekiyor. Ana kameranın temel modülünde 50 megapiksel Sony Lytia 600 sensörü kullanılmış. Buna 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön kamera ise yüksek çözünürlüklü 32 megapiksel sensörle donatılmış ve kaliteli selfie'ler çekilmesini sağlıyor.

Motorola, geleneksel kolaylıklardan vazgeçmeyerek yeni modelde 3,5 milimetrelik kulaklık jakını korumuş. Cihaz ayrıca Dolby Atmos teknolojisini destekleyen stereo hoparlörler ve IP64 düzeyinde toz ve neme karşı koruma ile donatılmış.

Moto G Max akıllı telefonunun kesin fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak teknik özellikleri bakımından benzer olan Moto G57 Power modelinin piyasaya çıktığında yaklaşık 145 dolar fiyatla sunulduğu bildirildi.