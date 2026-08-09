Bakıcısını taklit eden panda sosyal medyada ünlü oldu (video)
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Hayvanat bahçesinde bakıcısının hareketlerini taklit etmeye çalışan panda, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.
Videoda pandanın, bakıcısının yaptığı günlük hareketleri dikkatle izleyerek kendi tarzında tekrarlamaya çalıştığı görülüyor. İlginç ve sevimli davranışları izleyicileri şaşırtırken birçok kişiyi de güldürdü.
Pandanın bakıcısını taklit etmeye çalıştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak kullanıcıların dikkatini çekti.
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