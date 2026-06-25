Harry Redknapp İngiliz Kulüplerinin Akademilerini Eleştirdi: Genç Yıldızlar Nereye Kayboldu?

İngiliz futbolunun efsanevi teknik direktörlerinden Harry Redknapp; Premier League'in önde gelen kulüplerinde, özellikle West Ham, Tottenham ve Liverpool'da genç yeteneklerin yetişme sürecinin duraksamasından ciddi endişe duyduğunu belirtti. Goal.com'a verdiği röportajda uzman, modern akademilerin büyük bütçeler harcamasına rağmen, A takımlarda kendi altyapı oyuncularını görmediklerini vurguladı. Goal.com haberine göre belirtiyor.

Redknapp'e göre, günümüzde kulüpler genç futbolcular için tüm imkanları sağlamış durumda ancak bu beklenen sonucu vermiyor. Eskiden West Ham, "Futbol Akademisi" olarak tanınırdı ve Bobby Moore, Rio Ferdinand, Frank Lampard ve Joe Cole gibi dünya çapında yıldızlar yetiştirmişti. Bugün ise bu gelenek neredeyse yok olmuş durumda.

"West Ham'ın as kadrosunda akademiden çıkan tek bir çocuk bile görmüyorum. Tottenham'da da durum aynı. Bu çocuklar nereye kayboldu?" diye soruyor Redknapp. Onun sözlerine göre, kulüpler akademiler için devasa miktarlar harcayarak gençleri süper yıldızlar gibi şımartıyor, ancak sahada gerçek sonuçlar veren futbolcu sayısı azalmış durumda.

Akademiler ve Modern Sorunlar

Deneyimli teknik direktör, genç futbolcuların hazırlık sürecinin aşırı konforlu hale getirildiğini belirtti. Eskiden gençler bölgesel liglerdeki sert mücadelelerle pişerken, şimdi lüks otobüslerle seyahat edip otellerde konaklayarak tüm ülkeyi geziyorlar. Bu durum onlarda erken tatmin duygusu uyandırarak gerçek rekabet arzusunu söndürebilir.

Günümüzde sadece Arsenal'den Max Dowman gibi az sayıdaki genç, genel tablodan sıyrılıyor. Redknapp'in öngörüsüne göre, bu genç çocuk birkaç yıl sonra ülkenin en iyi futbolcusu olabilir. Ancak diğer dev kulüplerde böyle parlak yeteneklerin göze çarpmaması, sistemde bir sorun olduğunun kanıtıdır.

West Ham'ın 2026-27 sezonunda Championship'e düşmesinin beklendiği bir dönemde Redknapp, bu durumun gençler için bir fırsat olabileceğini reddetmiyor. Alt liglerde oynamak, yüksek baskı biraz azaldığı için akademiden çıkan futbolcuların A takıma girmesine genellikle yol açar.

Sonuç olarak uzman, İngiliz futbolu yöneticilerini gençlik sistemini yeniden gözden geçirmeye çağırdı. Eğer akademilere harcanan milyonlarca sterlin meyvesini vermezse, Premier League kulüplerinin gelecekte kendi yetiştirdikleri oyunculardan tamamen vazgeçip sadece hazır transferlere bağımlı kalma riski bulunuyor.