McGregor, Holloway'e meydan okudu: «Tek bir sert vuruş yeterli»

·26·Spor
McGregor, Holloway'e meydan okudu: «Tek bir sert vuruş yeterli»

MMA yıldızı Conor McGregor, Amerikalı UFC dövüşçüsü Max Holloway ile yapacağı maç öncesinde rakibi hakkında sert açıklamalarda bulundu.

İrlandiyalı dövüşçü, Holloway'in kariyeri boyunca çok fazla darbe ve hasar aldığını belirtti. McGregor, bu kez rakibini nakavt etmek için tek bir sert vuruşun yeterli olacağına inanıyor.

«Max'in kariyeri boyunca ne kadar hasar aldığını biliyorum. Artık onu yenmek için tek bir sert vuruşum yeterli. Holloway benim seviyemde değil; ne teknik, ne zihinsel, ne de fiziksel olarak», dedi McGregor.

Hız, güç, dövüş zekası ve dayanıklılık konularında rakibinden üstün olduğunu hissettiğini vurguladı.

«Hız, güç, dövüş IQ'su, dayanıklılık, sağlık ve çeviklik; hepsinde ben daha iyiyim», diye ekledi.

McGregor, önceki karşılaşmayı hatırlatarak o maçta Holloway üzerinde tam bir hakimiyet kurduğunu söyledi. İrlandiyalı, bu kez de benzer bir senaryoyu tekrarlamayı planlıyor.

«Önceki dövüşümüzde Max üzerinde tam bir hakimiyet kurdum ve bunu tekrar yapmayı planlıyorum. Benim için sadece kazanmak yeterli değil. Maçın izleyiciyi etkileyen ve göz dolduran bir mücadele olması gerekiyor. Tam olarak böyle olacak», dedi.

Ayrıca McGregor, şu an kariyerinin en iyi dönemine geri dönüyormuş gibi hissettiğini belirtti.

Hatırlatalım, Conor McGregor ve Max Holloway arasındaki maç 12 Temmuz'da UFC 329 turnuvası kapsamında gerçekleşecek.

Conor McGregorMax HollowayUFC
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Arsenal, kadrosunu güçlendirmek için Bruno Guimaraes ile görüşmelere başladıArsenal, kadrosunu güçlendirmek için Bruno Guimaraes ile görüşmelere başladıBugün, 23:17Georgina Ronaldo'nun sırrını açıkladı: «50 yaşına kadar bile oynayabilir»Georgina Ronaldo'nun sırrını açıkladı: «50 yaşına kadar bile oynayabilir»Bugün, 23:08Cubarsí, Dünya Kupası finalinde Messi'ye karşı oynamayı hayal ediyorCubarsí, Dünya Kupası finalinde Messi'ye karşı oynamayı hayal ediyorBugün, 23:02Mourinho, Real Madrid yönetiminden iki transfer daha istediMourinho, Real Madrid yönetiminden iki transfer daha istediBugün, 22:43Jose Mourinho Tottenham'dan Neden Kovulduğunu Açıkladı: Son ve Final SırrıJose Mourinho Tottenham'dan Neden Kovulduğunu Açıkladı: Son ve Final SırrıBugün, 22:38Pedri, Julian Alvarez'in Barcelona'ya Transferi Hakkında KonuştuPedri, Julian Alvarez'in Barcelona'ya Transferi Hakkında KonuştuBugün, 22:37
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı