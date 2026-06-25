McGregor, Holloway'e meydan okudu: «Tek bir sert vuruş yeterli»

MMA yıldızı Conor McGregor, Amerikalı UFC dövüşçüsü Max Holloway ile yapacağı maç öncesinde rakibi hakkında sert açıklamalarda bulundu.

İrlandiyalı dövüşçü, Holloway'in kariyeri boyunca çok fazla darbe ve hasar aldığını belirtti. McGregor, bu kez rakibini nakavt etmek için tek bir sert vuruşun yeterli olacağına inanıyor.

«Max'in kariyeri boyunca ne kadar hasar aldığını biliyorum. Artık onu yenmek için tek bir sert vuruşum yeterli. Holloway benim seviyemde değil; ne teknik, ne zihinsel, ne de fiziksel olarak», dedi McGregor.

Hız, güç, dövüş zekası ve dayanıklılık konularında rakibinden üstün olduğunu hissettiğini vurguladı.

«Hız, güç, dövüş IQ'su, dayanıklılık, sağlık ve çeviklik; hepsinde ben daha iyiyim», diye ekledi.

McGregor, önceki karşılaşmayı hatırlatarak o maçta Holloway üzerinde tam bir hakimiyet kurduğunu söyledi. İrlandiyalı, bu kez de benzer bir senaryoyu tekrarlamayı planlıyor.

«Önceki dövüşümüzde Max üzerinde tam bir hakimiyet kurdum ve bunu tekrar yapmayı planlıyorum. Benim için sadece kazanmak yeterli değil. Maçın izleyiciyi etkileyen ve göz dolduran bir mücadele olması gerekiyor. Tam olarak böyle olacak», dedi.

Ayrıca McGregor, şu an kariyerinin en iyi dönemine geri dönüyormuş gibi hissettiğini belirtti.

Hatırlatalım, Conor McGregor ve Max Holloway arasındaki maç 12 Temmuz'da UFC 329 turnuvası kapsamında gerçekleşecek.