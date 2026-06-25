Jose Mourinho Tottenham'dan Neden Kovulduğunu Açıkladı: Son ve Final Sırrı

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Jose Mourinho Tottenham'dan Neden Kovulduğunu Açıkladı: Son ve Final Sırrı

Futbol dünyasının en ünlü teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho, Londra ekibi Tottenham'dan beklenmedik bir şekilde görevden alınmasının detaylarını açıkladı. Portekizli uzman, 2021 yılında İngiltere Lig Kupası finaline sayılı günler kala takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Bu karar o dönemde birçok soru işaretine yol açmış ve teknik direktör için beklenmedik bir darbe olmuştu. Goal.com'un haberine göre.

Beast Mode On podcast'inde Adebayo Akinfenwa ile sohbet eden Mourinho, o günleri hatırlarken Tottenham yönetimiyle arasındaki temel anlaşmazlığın takımın öncelikli hedefleri konusunda olduğunu vurguladı. Sözlerine göre, kulüp sahipleri için finansal gelir getiren Şampiyonlar Ligi bileti almak, uzun zamandır beklenen bir kupayı kazanmaktan daha önemli görülmüştü.

Final Öncesi Beklenmedik Kovulma

Mourinho, Tottenham'ın başına Kasım 2019'da geçmişti. Temel görevi, takımın uzun yıllardır süren kupasızlık serisine son vermekti. Nisan 2021'de Tottenham, İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City ile karşı karşıya gelecekti. Ancak karar maçına sadece dört gün kala, kulüp yönetimi teknik direktörü görevden aldı.

"Buna inanamamıştım. O sırada Tottenham'ın hiçbir kupası yoktu. Harry Kane, Heung-min Son ve Hugo Lloris gibi yıldızlar kulüple tek bir kupa bile kazanamamıştı. Tüm dikkatimi Wembley Stadyumu'ndaki finale vermiştim ancak yönetimin planları farklı çıktı", diyor Jose Mourinho.

Teknik direktöre göre, görevden alınmasının bir nedeni de final öncesi Southampton maçında as kadroyu, özellikle de Heung-min Son'u yedek kulübesinde tutma niyeti olabilir. Mourinho final için güç toplamak isterken, kulüp yönetimi Şampiyonlar Ligi mücadelesinde puan kaybetmekten korkmuştu.

Finansal Çıkarlar ve Kupalar Arasındaki Seçim

Goal.com'un haberine göre, Tottenham sahipleri için Premier League'de ilk dörde girmek finansal açıdan çok daha kârlıydı. Mourinho ise bir kupa kazanarak kulüp tarihine geçmeyi tercih etmişti. Bu çatışma sonunda teknik direktörün ayrılığıyla sonuçlandı.

Mourinho o dönemi hatırlarken, kulübün kendi futbolcularına karşı tutumunu da eleştirdi. Harry Kane ve Heung-min Son gibi üst düzey oyuncuların kariyerlerinde hak ettikleri başarılara ulaşmaları gerektiğini ancak kulüp stratejisinin her zaman bu hedeflerle örtüşmediğini belirtti.

Sonuç olarak Tottenham, finalde Manchester City'ye karşı şansını kaybetti ve o sezon Şampiyonlar Ligi biletini de alamadı. Jose Mourinho ise bu olayı kariyerindeki en anlaşılmaz ve acı verici anlardan biri olarak hatırlıyor.

Jose MourinhoTottenhamHeung-min SonHarry KaneFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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