Bruno Fernandes geleceği hakkında kesin kararını verdi: Al-Nassr bekleyebilir

Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, Suudi Arabistan kulüplerinden gelen ciddi ilgiye rağmen İngiltere'de kalmaya karar verdi. Portekizli oyun kurucu, Old Trafford'daki kariyerini en az bir sezon daha sürdürme niyetinde olduğunu belirtti. Kaptan, takımın oyun sisteminde merkezi bir rol oynadığı için bu karar Manchester kulübü taraftarları adına beklenen müjdeli bir haber oldu. Goal.com haber veriyor.

talkSPORT'un aktardığı bilgilere göre Fernandes, geleceği konusunda net bir karara vardı. Etrafında çeşitli transfer söylentileri dolaşsa da, futbolcu takım arkadaşlarına ve yakın dostlarına Manchester'da kalacağını bildirdi. Bu karar, Suudi Pro Ligi temsilcileri ve özellikle Cristiano Ronaldo'nun oynadığı Al-Nassr kulübü için doğal olarak hayal kırıklığı yaratacaktır.

Suudi kulüplerinin ilgisi ve reddedilen teklifler

Al-Hilal, Al-Nassr ve Al-Ittihad dahil olmak üzere Suudi Arabistan kulüpleri, geçen yazdan beri Fernandes'i kadrolarına katmaya çalışıyor. Özellikle Al-Hilal'den gelen ilgi, futbolcuyu geçen sezon biraz tereddütte bırakmıştı. Ancak sonuç olarak Bruno, hem ailevi durumu hem de futbol kariyerindeki yüksek seviyeyi koruma amacıyla İngiltere'de kalmayı tercih etti.

Şu anda Al-Nassr kulübü, Fernandes'i Cristiano Ronaldo ile yeniden aynı takımda buluşturmayı hedefliyor. Durumu daha da ciddileştiren faktör ise, Portekiz milli takım teknik direktörü Roberto Martinez'in de Riyad kulübünü çalıştırabileceğine dair haberlerin yayılması. Buna rağmen, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu şimdilik Asya'ya taşınma niyetinde değil.

Sözleşme detayları ve kulübün pozisyonu

Manchester United yönetimi, kaptanın durumu konusunda oldukça rahat. Fernandes'in mevcut sözleşmesinin bitmesine bir yıl var ve kulüp sözleşmeyi bir yıl daha uzatma hakkına sahip. Ayrıca, sözleşmesinde İngiltere dışındaki kulüpler için 65 milyon Euro (56 milyon Sterlin) tutarında bir serbest kalma bedeli belirlenmiş olsa da, futbolcunun kendisi ayrılmak istemiyor.

Goal.com'un haberine göre, Fernandes'in kulüp yönetimiyle ilişkileri her zaman pürüzsüz değildi. Bir süre önce verdiği röportajda, kulübün kendisini satmaya hazır olduğunu ancak teknik direktörün karşı çıkması nedeniyle bunun gerçekleşmediğini ima etmişti. Fakat şu an durum değişti ve yeni teknik ekip kaptanı takımın ayrılmaz bir parçası olarak görüyor.

Sonuç olarak, Bruno Fernandes Manchester United projesinin temel taşı olmaya devam ediyor. Kararı, takım içindeki istikrarın sağlanmasına hizmet edecek. Suudi kulüpleri ise yıldız projelerini tamamlamak için başka seçenekler aramak zorunda kalacak.