Mason Greenwood için mücadele: Juventus ve Roma arasında transfer savaşı başladı

·5·Spor
Mason Greenwood için mücadele: Juventus ve Roma arasında transfer savaşı başladı

Fransa'nın Marsilya kulübü forveti Mason Greenwood, Avrupa transfer piyasasının en sıcak noktalarından biri haline geldi. İtalya Serie A'nın iki devi Juventus ve Roma, bu yetenekli futbolcuyu kadrolarına katmak için ciddi bir mücadeleye girdi. Ligue 1'deki etkili performansının ardından 24 yaşındaki İngiliz forvet, Torino ve Roma kulüplerinin ana hedefi oldu. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Calciomercato'nun paylaştığı bilgilere göre, Juventus gözlemcileri ve yönetimi Mason Greenwood'un durumunu uzun süredir yakından takip ediyor. Torino ekibi, geçen sezondan beri futbolcunun oyun tarzına yüksek not veriyordu ve şimdi resmi bir teklifle gitmeye hazırlanıyor. Bu beklenmedik müdahale, Roma kulübü için ciddi sorunlar yaratabilir.

Roma ve Marsilya arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi

Roma, uzun süredir Mason Greenwood transferi üzerinde çalışıyordu ancak Marsilya ile yapılan görüşmeler finansal talepler nedeniyle durma noktasına geldi. Fransız kulübü, yıldız oyuncusu için 50 milyon avro ve ek bonuslar talep ediyor. Romalılar şu an için bu meblağı ödemeye hazır değil, ancak Juventus'un ilgisinin ardından başkent kulübü stratejisini yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı.

Bildirilene göre Roma, futbolcunun temsilcileriyle kişisel sözleşme şartları konusunda sözlü anlaşmaya vardı. Ancak kulüpler arasındaki anlaşmazlık transferi geciktiriyor. Takımın teknik direktörü Gian Piero Gasperini, Mason Greenwood'u gelecek sezonun taktik planında kilit bir figür olarak görüyor ve yönetimden transferin tamamlanmasını istedi.

Goal.com'un haberine göre Roma, bu transferi finanse etmek için orta saha oyuncusu Manu Kone'yi satmaya bile hazır. Manu Kone'nin hizmetlerine İngiltere'den Arsenal ve Chelsea kulüpleri ilgi gösteriyor, ancak futbolcunun kendisinin Paris Saint-Germain'e transfer olmayı hayal ettiği söyleniyor.

Türkiye seçeneği neden gerçekleşmedi?

Mason Greenwood için verilen mücadelede Türkiye'den Fenerbahçe kulübü de yer alıyordu. Hatta kulüp başkan adaylarından biri olan Hakan Safi, futbolcuyla yıllık 12 milyon avro maaş karşılığında anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Ancak seçimlerde Safi'nin mağlubiyeti bu transfer ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı ve İstanbul kulübü yarıştan çekildi.

Şu anda Mason Greenwood için ana mücadele İtalya sahalarına taşınmış durumda. Juventus'un finansal gücü ve Şampiyonlar Ligi'ndeki katılımı, Roma için ciddi bir engel olabilir. Aynı zamanda Marsilya taleplerinden geri adım atmıyor, bu da transfer yarışını daha da kızıştırıyor.

JuventusRomaMason GreenwoodTransferlerSerie A
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi 39 Yaşında da Büyülemeye Devam Ediyor: Pedri Eski Takım Arkadaşı Hakkında KonuştuLionel Messi 39 Yaşında da Büyülemeye Devam Ediyor: Pedri Eski Takım Arkadaşı Hakkında KonuştuBugün, 02:37Neymar ve FC Cincinnati Arasındaki Görüşmeler Çıkmaza GirdiNeymar ve FC Cincinnati Arasındaki Görüşmeler Çıkmaza GirdiBugün, 01:32Bruno Fernandes geleceği hakkında kesin kararını verdi: Al-Nassr bekleyebilirBruno Fernandes geleceği hakkında kesin kararını verdi: Al-Nassr bekleyebilirBugün, 01:17Mikel Oyarzabal Barcelona Söylentileri ve Lamine Yamal Hakkında KonuştuMikel Oyarzabal Barcelona Söylentileri ve Lamine Yamal Hakkında KonuştuBugün, 00:54Özbekistan maçı sonrası Cristiano Ronaldo havalimanında sıkı kontrolden geçirildi (video)Özbekistan maçı sonrası Cristiano Ronaldo havalimanında sıkı kontrolden geçirildi (video)Bugün, 00:51Manchester United, Borussia Dortmund yıldızı Felix Nmecha için yarışa girdiManchester United, Borussia Dortmund yıldızı Felix Nmecha için yarışa girdiBugün, 00:33
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı