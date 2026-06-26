Mason Greenwood için mücadele: Juventus ve Roma arasında transfer savaşı başladı

Fransa'nın Marsilya kulübü forveti Mason Greenwood, Avrupa transfer piyasasının en sıcak noktalarından biri haline geldi. İtalya Serie A'nın iki devi Juventus ve Roma, bu yetenekli futbolcuyu kadrolarına katmak için ciddi bir mücadeleye girdi. Ligue 1'deki etkili performansının ardından 24 yaşındaki İngiliz forvet, Torino ve Roma kulüplerinin ana hedefi oldu. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Calciomercato'nun paylaştığı bilgilere göre, Juventus gözlemcileri ve yönetimi Mason Greenwood'un durumunu uzun süredir yakından takip ediyor. Torino ekibi, geçen sezondan beri futbolcunun oyun tarzına yüksek not veriyordu ve şimdi resmi bir teklifle gitmeye hazırlanıyor. Bu beklenmedik müdahale, Roma kulübü için ciddi sorunlar yaratabilir.

Roma ve Marsilya arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi

Roma, uzun süredir Mason Greenwood transferi üzerinde çalışıyordu ancak Marsilya ile yapılan görüşmeler finansal talepler nedeniyle durma noktasına geldi. Fransız kulübü, yıldız oyuncusu için 50 milyon avro ve ek bonuslar talep ediyor. Romalılar şu an için bu meblağı ödemeye hazır değil, ancak Juventus'un ilgisinin ardından başkent kulübü stratejisini yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı.

Bildirilene göre Roma, futbolcunun temsilcileriyle kişisel sözleşme şartları konusunda sözlü anlaşmaya vardı. Ancak kulüpler arasındaki anlaşmazlık transferi geciktiriyor. Takımın teknik direktörü Gian Piero Gasperini, Mason Greenwood'u gelecek sezonun taktik planında kilit bir figür olarak görüyor ve yönetimden transferin tamamlanmasını istedi.

Goal.com'un haberine göre Roma, bu transferi finanse etmek için orta saha oyuncusu Manu Kone'yi satmaya bile hazır. Manu Kone'nin hizmetlerine İngiltere'den Arsenal ve Chelsea kulüpleri ilgi gösteriyor, ancak futbolcunun kendisinin Paris Saint-Germain'e transfer olmayı hayal ettiği söyleniyor.

Türkiye seçeneği neden gerçekleşmedi?

Mason Greenwood için verilen mücadelede Türkiye'den Fenerbahçe kulübü de yer alıyordu. Hatta kulüp başkan adaylarından biri olan Hakan Safi, futbolcuyla yıllık 12 milyon avro maaş karşılığında anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Ancak seçimlerde Safi'nin mağlubiyeti bu transfer ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı ve İstanbul kulübü yarıştan çekildi.

Şu anda Mason Greenwood için ana mücadele İtalya sahalarına taşınmış durumda. Juventus'un finansal gücü ve Şampiyonlar Ligi'ndeki katılımı, Roma için ciddi bir engel olabilir. Aynı zamanda Marsilya taleplerinden geri adım atmıyor, bu da transfer yarışını daha da kızıştırıyor.