Türkiye ABD'yi mağlup etti ancak turnuvaya veda etti
2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nun 3. hafta maçları oynandı.
Hafta kapsamında Türkiye ve ABD milli takımları karşı karşıya geldi. Gollü geçen mücadeleyi Türkiye, ABD'yi 3-2 mağlup ederek kazandı.
Maçın 3. dakikasında Trustt ABD'yi öne geçirdi. Kısa bir süre sonra, 10. dakikada Güler beraberliği sağladı. 31. dakikada Yılmaz, Türkiye'nin ikinci golünü attı.
İkinci yarıda ABD yeniden etkili oldu ve 49. dakikada Berhalter gol atarak skoru eşitledi. Maçın son dakikalarında Ayhan'ın attığı gol, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki kritik galibiyetini getirdi.
2026 Dünya Kupası. D Grubu, 3. Hafta
Türkiye — ABD — 3:2
Goller: Güler, 10; Yılmaz, 31; Ayhan, 90 — Trustt, 3; Berhalter, 49.
Türkiye: Çakir, Bardakcı, Elmali, Çelik, Güler, Özcan, Kökçü, Yıldız, Yılmaz, Aydın.
ABD: Turner, Scally, Mackenzie, Trustt, Robinson, Reyna, Berhalter, Weah, McKennie, Aaronson, Ricardo Pepi.
Böylece ABD milli takımı, 6 puanla D Grubu'nu lider tamamladı. Avustralya 4 puanla ikinci sırayı aldı.
Paraguay da 4 puan toplayarak üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise 3 puanla grubu sonuncu sırada tamamlayarak Dünya Kupası macerasını noktaladı.
…