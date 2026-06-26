Hollanda, Tunus'u mağlup ederek grubun lideri oldu (video)

·37·Spor
Hollanda, Tunus'u mağlup ederek grubun lideri oldu (video)

2026 Dünya Kupası grup aşamasının 3. hafta maçları devam ediyor. F grubunda Hollanda milli takımı, underdog Tunus'u 3-1 mağlup ederek play-off aşamasına lider olarak yükseldi.

Hollanda maça oldukça aktif başladı. Karşılaşmanın 3. dakikasında Skhiri'nin kendi kalesine attığı golle Avrupalılar öne geçti.

Dört dakika sonra Brobbey, Hollanda'nın ikinci golünü kaydetti. Böylece Tunus, maçın henüz ilk dakikalarında zor bir duruma düştü.

İkinci yarının 54. dakikasında Masturi'nin attığı golle fark azaldı ve Tunus'a umut geldi. Ancak 62. dakikada van Hecke rakip kaleyi havalandırarak Hollanda'nın üstünlüğünü yeniden iki gole çıkardı.

Kalan sürede skor değişmedi ve Hollanda 3-1'lik galibiyetini tescilledi.

Dünya Kupası 2026. F Grubu, 3. Hafta

Tunus — Hollanda — 1:3

Goller: Masturi, 54 — Skhiri, 3 (K.K.); Brobbey, 7; van Hecke, 62.

Tunus: Damen, Valeri, Talbi, Skhiri, Bin Hamida, Abdi, Slimane (Achouri, 68), Gharbi, Khedira (Belhaj, 67), Mejbri, Masturi.

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, van Hecke, van Dijk, Aké, Gravenberch, de Jong, Reijnders (Kluivert, 72), Malen (Sammervill, 72), Gakpo (Lang, 84), Brobbey (Depay, 78).

Bu sonucun ardından Hollanda, 7 puanla F grubunu birinci sırada tamamladı. Japonya ise 5 puan toplayarak ikinci sıraya yerleşti.

İsveç, 4 puanla grubu üçüncü sırada tamamlayarak play-off aşamasına yükseldi. Tunus ise üç maçta da mağlup olarak puansız şekilde son sırada kaldı.

HollandaTunusJaponyaİsveç
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

2026 Dünya Kupası: G, H ve I Gruplarında Bugün Karar Maçları Oynanıyor2026 Dünya Kupası: G, H ve I Gruplarında Bugün Karar Maçları OynanıyorBugün, 10:16Ronaldo ve Husanov'un Sahadaki Gizemli Sohbetinin Detayları Ortaya Çıktı!Ronaldo ve Husanov'un Sahadaki Gizemli Sohbetinin Detayları Ortaya Çıktı!Bugün, 10:03Japonya, İsveç ile berabere kalarak ikinci sırayı aldı (video)Japonya, İsveç ile berabere kalarak ikinci sırayı aldı (video)Bugün, 09:51Fildişi Sahili, Curaçao'yu yenerek son 32 turuna yükseldi (video)Fildişi Sahili, Curaçao'yu yenerek son 32 turuna yükseldi (video)Bugün, 09:45Ekvador, Almanya'yı mağlup ederek play-off biletini kaptı (video)Ekvador, Almanya'yı mağlup ederek play-off biletini kaptı (video)Bugün, 09:37Türkiye ABD'yi mağlup etti ancak turnuvaya veda ettiTürkiye ABD'yi mağlup etti ancak turnuvaya veda ettiBugün, 09:18
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı