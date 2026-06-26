Hollanda, Tunus'u mağlup ederek grubun lideri oldu (video)

2026 Dünya Kupası grup aşamasının 3. hafta maçları devam ediyor. F grubunda Hollanda milli takımı, underdog Tunus'u 3-1 mağlup ederek play-off aşamasına lider olarak yükseldi.

Hollanda maça oldukça aktif başladı. Karşılaşmanın 3. dakikasında Skhiri'nin kendi kalesine attığı golle Avrupalılar öne geçti.

Dört dakika sonra Brobbey, Hollanda'nın ikinci golünü kaydetti. Böylece Tunus, maçın henüz ilk dakikalarında zor bir duruma düştü.

İkinci yarının 54. dakikasında Masturi'nin attığı golle fark azaldı ve Tunus'a umut geldi. Ancak 62. dakikada van Hecke rakip kaleyi havalandırarak Hollanda'nın üstünlüğünü yeniden iki gole çıkardı.

Kalan sürede skor değişmedi ve Hollanda 3-1'lik galibiyetini tescilledi.

Dünya Kupası 2026. F Grubu, 3. Hafta

Tunus — Hollanda — 1:3

Goller: Masturi, 54 — Skhiri, 3 (K.K.); Brobbey, 7; van Hecke, 62.

Tunus: Damen, Valeri, Talbi, Skhiri, Bin Hamida, Abdi, Slimane (Achouri, 68), Gharbi, Khedira (Belhaj, 67), Mejbri, Masturi.

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, van Hecke, van Dijk, Aké, Gravenberch, de Jong, Reijnders (Kluivert, 72), Malen (Sammervill, 72), Gakpo (Lang, 84), Brobbey (Depay, 78).

Bu sonucun ardından Hollanda, 7 puanla F grubunu birinci sırada tamamladı. Japonya ise 5 puan toplayarak ikinci sıraya yerleşti.

İsveç, 4 puanla grubu üçüncü sırada tamamlayarak play-off aşamasına yükseldi. Tunus ise üç maçta da mağlup olarak puansız şekilde son sırada kaldı.