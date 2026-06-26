Ekvador, Almanya'yı mağlup ederek play-off biletini kaptı (video)

2026 Dünya Kupası'nda E grubunun son tur maçları oynandı.

Play-off biletini önceden garantileyen Almanya milli takımı, Ekvador'a 1-2 mağlup oldu. Bu galibiyet, Latin Amerika temsilcisinin en iyi üçüncüler arasında bir üst tura yükselmesini sağladı.

Maç oldukça tempolu başladı. 2. dakikada Leroy Sane, Almanya'yı öne geçirdi. Ancak Almanların üstünlüğü uzun sürmedi.

9. dakikada Angulo cevap golünü atarak durumu eşitledi. İkinci yarıda Ekvador baskısını artırdı ve 77. dakikada Plata takımının ikinci golünü kaydetti.

Kalan sürede Almanya beraberlik için yüklendi ancak Ekvador savunmada güvenli bir oyun sergileyerek kritik galibiyeti korudu.

DK-2026. E Grubu, 3. Tur

Ekvador — Almanya — 2:1

Goller: Angulo, 9; Plata, 77 — Sane, 2.

Ekvador: Galindes, Franco (Presiado, 64), Ordonez, Pacho, Hinkapi (Estupinan, 71), Yeboa (Torres, 85), M. Caicedo, Vite, Angulo (X. Caicedo, 85), Plata, Valencia (Rodriguez, 64).

Almanya: Neuer, Kimmich (Thiaw, 60), Tah, Rudiger, Sane, Nmecha (Bayer, 64), Pavlovic (Stiller, 46), Raum, Musiala, Wirtz (Gross, 73), Havertz (Undav, 60).

Sarı Kartlar: Hinkapi, 43; Pavlovic, 44; Franco, 50; Plata, 89.

Böylece Almanya 6 puanla play-off aşamasına yükseldi. Ekvador ise topladığı 4 puanla en iyi üçüncüler arasında turnirine devam edecek.