Japonya, İsveç ile berabere kalarak ikinci sırayı aldı (video)

·42·Spor
Japonya, İsveç ile berabere kalarak ikinci sırayı aldı (video)

2026 Dünya Kupası grup aşamasının 3. hafta maçları devam ediyor. F grubunda Japonya ve İsveç millî takımları 1-1 berabere kaldı.

İlk yarıda takımlar temkinli bir oyun sergiledi ve skor değişmedi. Asıl olaylar devre arasından sonra yaşandı.

56. dakikada Maeda, Japonya'yı öne geçirdi. Ancak Asyalıların üstünlüğü uzun sürmedi. 62. dakikada Elanga cevap golünü atarak durumu eşitledi.

Kalan sürede her iki takım da galibiyet golü için uğraştı ancak sonuç değişmedi. Böylece Japonya ve İsveç birer puan kazandı.

DK-2026. F grubu, 3. hafta

Japonya — İsveç — 1:1

Goller: Maeda, 56 — Elanga, 62.

Japonya: Suzuki, Seko (Vatanabe, 75), Itakura, Ito, Sugavara, Tanaka, Kamada, Nakamura (Nagatomo, 75), Doan (Ito, 67), Maeda, Ueda.

İsveç: Zetterstrom, Lagerbiyelke, Hin, Gulmundsson, Bernhardsson (Svensson, 75), Lindelyof, Ayyari, Straud (Sema, 75), Elanga, Isak, Gyokeresh.

Bu sonucun ardından Hollanda, 7 puanla F grubunu birinci sırada tamamladı. Japonya ise 5 puan toplayarak ikinci sıraya yerleşti.

İsveç, 4 puanla üçüncü sırayı alarak play-off aşamasına yükseldi. Tunus ise üç maçta da mağlup olarak grubu son sırada tamamladı.

JaponyaİsveçHollandaTunus
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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