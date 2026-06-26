Kongo DR Teknik Direktörü: «Özbekistan'a Karşı Risk Almamız Gerekiyor»

Kongo Demokratik Cumhuriyeti milli takımının teknik direktörü Sebastien Desabre, Özbekistan ile oynanacak kritik maç öncesinde görüşlerini paylaştı.

Teknik adam, Özbekistan milli takımının savunmada disiplinli olduğunu ve bu nedenle mücadelenin kolay geçmeyeceğini belirtti. Ancak Kongo DR için beraberliğin yeterli olmaması nedeniyle, takımın galibiyet yolunda daha büyük riskler alması gerektiğini vurguladı.

Desabre, «Özbekistan maçı kolay olmayacak çünkü çok iyi savunma yapıyorlar. Buna rağmen tüm gücümüzü ortaya koyacağız. Maç öncesinde iyi dinlenip enerji toplamamız gerekiyor» dedi.

Kongo DR teknik direktörü, takımının son turda önceki iki maça kıyasla daha ofansif bir oyun sergileyeceğini de açıkladı.

«Özbekistan maçında risk almak zorundayız. Çünkü beraberlik bizi tatmin etmeyecek. İlk iki maça göre daha fazla risk almamız gerekiyor» diye ekledi.

Desabre, Kolombiya maçındaki mağlubiyetin takım için üzücü olduğunu kabul etti. Ona göre, o maçta beraberlik alınsaydı Kongo'nun turnuvadaki durumu çok daha rahat olurdu.

Desabre'nin sözlerinden şöyle aktarıldı: «Kolombiya'ya yenilmek ağırdı. Beraberlik alsaydık durumumuz daha iyi olurdu. Ancak rakibin güçlü bir takım olduğunu da unutmamak gerekir. Şimdi o maçtaki hatalardan doğru dersler çıkarmalıyız». geosuper.TV yayını.

Hatırlatalım, Kongo DR ve Özbekistan milli takımları arasındaki karşılaşma 28 Haziran'da Taşkent saatiyle 04:30'da başlayacak. Bu mücadele, her iki takımın da play-off yolculuğunu belirleyebilir.