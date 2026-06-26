Play-off Biletini Alan 19 Takım ve İlk Heyecan Verici Eşleşmeler Belli Oldu!

·4·Spor
Play-off Biletini Alan 19 Takım ve İlk Heyecan Verici Eşleşmeler Belli Oldu!

Dünya Kupası'nda gerçek drama ve tutku zirveye ulaşıyor! Şu anda grup aşamasının belirleyici ve oldukça çekişmeli 3. hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. Taraftarlar için en heyecan verici ve merakla beklenen an geldi; play-off biletlerinin kesinleşme süreci başladı.

Son maçların sonuçlarına göre, Dünya Kupası'nın son 16 turuna yükselmeyi başaran şanslı milli takımların sayısı 19'a ulaştı!

Play-off'a yükselen "ilk 19"

Bir sonraki aşama meselesini erkenden çözerek taraftarlarına huzur veren milli takımlar listesi oldukça etkileyici görünüyor. Bu listede hem devler hem de turnuvanın sürpriz ekipleri yer alıyor:

  • Amerika kıtasından: Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, USA, Mexico, Canada.

  • Avrupa'dan: Germany, France, Netherlands, Sweden, Norway, Switzerland, Bosnia.

  • Asya ve Okyanusya'dan: Japan, Australia.

  • Afrika'dan: Morocco, South Africa, Ivory Coast.

Alevli Çarpışmalar: İlk eşleşmeler hazır!

Gruplardaki sıralamaların netleşmesiyle birlikte, play-off'un ilk sansasyonel eşleşmeleri de şekillendi. Bu mücadeleler, futbolseverlere gerçek bir savaş ve kaliteli futbol vaat ediyor:

EŞLEŞMELER

Maç hakkında kısa bilgi

South Africa — Canada

İki farklı kıta, iki farklı stilin çarpışması. Fiziksel güç ve hız savaşı!

Netherlands — Morocco

Gerçek bir "blockbuster"! Fas'ın disiplinli savunması "uçan Hollandalıların" saldırılarına dayanabilecek mi?

USA — Bosnia

Ev sahipleri ile Avrupa'nın karakterli takımı arasında tavizsiz bir mücadele.

Brazil — Japan

"Samba" ve "Samurayların" savaşı! Japonya'nın demir disiplini, Brezilya'nın sihirbazlarına karşı.

Turnuvada beklenmedik sonuçlar ve yeni isimler ortaya çıkmaya devam ediyor. 3. haftanın kalan maçlarından sonra play-off tablosu tamamen şekillenecek ve bizi daha da korkutucu karşılaşmaların beklediği kesin! Eleme stresleri geride kaldı, artık hataya yer yok — gerçek Dünya Kupası başlıyor!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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