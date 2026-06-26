Harry Kane'in İngiliz futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir rekora imza atması bekleniyor

·59·Spor
Harry Kane'in İngiliz futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir rekora imza atması bekleniyor

İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane, milli takım formasıyla daha önce hiçbir İngiliz futbolcunun başaramadığı tarihi bir başarıya imza atabilir. "Three Lions"un eski kaptanı Terry Butcher, Goal.com'a verdiği röportajda, Kane'in form durumu ve uzun vadeli kariyeriyle Cristiano Ronaldo seviyesine ulaştığını belirtti. Butcher'a göre forvet oyuncusu, dört Dünya Kupası'na katılan ilk İngiliz futbolcusu olmak için tüm imkanlara sahip. Goal.com haberi veriyor.

İngiliz futbol tarihinde David Beckham, Steven Gerrard ve Wayne Rooney gibi "altın jenerasyon" temsilcileri bile dört Dünya Kupası'na katılma şansını yakalayamadı. Harry Kane ise 2018 ve 2022 turnuvalarında yer aldı. Eğer 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada sahaya çıkarsa, bu onun üçüncü turnuvası olacak. Uzmanlara göre Kane, 2030 Dünya Kupası'nda da milli takıma yardımcı olabilir.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin izinden

Şu anda Bayern Munich forması giyen 31 yaşındaki forvet, fiziksel durumunu mükemmel seviyede koruyor. 2025-26 sezonunda kulüp düzeyinde 61 gol atarak hala yüksek formda olduğunu kanıtladı. Terry Butcher'ın sözlerine göre Kane, tıpkı Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi 40 yaşına kadar üst düzeyde oynama potansiyeline sahip.

"Bu, Cristiano Ronaldo'nun altıncı Dünya Kupası'na benzer bir durum olabilir. Harry Kane de aynı şekilde çok uzun süre hizmet edebilecek bir oyuncu. Bayern Munich'teki oyunlarını görüyoruz; Almanya Ligi, İngiltere Premier League kadar yoğun olmasa da, düzenli olarak gol atıyor ve takım için gerekeni yapıyor", diyor Butcher.

Kane, şu ana kadar İngiltere milli takımı formasıyla 81 gol atarak bu alanda rekor sahibi oldu. Bir sonraki hedefi, Peter Shilton'ın 125 maçlık rekorunu kırmak ve milli takımla 60 yıllık aranın ardından prestijli kupayı kazanmak. Eğer İngiltere ile Dünya Şampiyonu olursa, ülke tarihinin en büyük futbolcusu unvanını perçinlemiş olacak.

Eski savunmacı, Kane'in samimiyetinin ve çalışkanlığının onu taraftarların gözünde sevilen bir kahramana dönüştürdüğünü belirtti. Terry Butcher, "O sadece harika bir çocuk. Herkes onu seviyor çünkü dürüst ve işine odaklı. Eğer İngiltere ile Dünya Kupası'nı kazanırsa, kariyerini ne zaman bitireceğine kendisi karar verir ve bunu layıkıyla yapar", diye ekledi.

Harry KaneİngiltereBayern MunichDünya KupasıFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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