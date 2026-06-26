Arsenal Bruno Guimaraes için baskıyı artırıyor: Londralılar yeni teklif hazırladı

İngiltere Premier League'in mevcut şampiyonu Arsenal, Newcastle United orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'i kadrosuna katmak için ciddi bir hamle başlattı. Londra kulübü, Brezilyalı yıldız için başlangıçta 55 milyon sterlinlik bir teklif yaptı ancak bu talep reddedildi. Buna rağmen, Mikel Arteta'nın ekibi pes etmeye niyetli değil ve yakında iyileştirilmiş bir teklifle geri dönmeye hazırlanıyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Globo'nun haberine göre, Arsenal sportif direktörü Andrea Berta bu transferin gerçekleşmesinde ana öncü konumunda. Berta, Atletico Madrid'deki görevi döneminden beri Bruno Guimaraes'in oyunlarını yakından takip ediyor. Şimdi ise futbolcuyu "Gunners"ın orta sahasını güçlendirmek için ideal aday olarak görüyor.

Newcastle'ın kesin tutumu

Newcastle United yönetimi, kaptanını kolayca bırakmak istemiyor. 28 yaşındaki futbolcu, takımın taktik şemasında belirleyici bir rol oynuyor ve taraftarların sevgilisi haline geldi. Ayrıca, oyuncunun kulüple 2028 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesinin olması "The Magpies"a müzakerelerde üstünlük sağlıyor. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) sahipliğindeki kulüp, şu an için finansal baskı altında değil ve en iyi oyuncusunu satma ihtiyacı hissetmiyor.

Buna rağmen, Newcastle'ın önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yer almaması transfer ihtimalini artırabilir. Şampiyonluk unvanını koruyan Arsenal gibi bir kulüpten gelen teklif, her futbolcu için cazip görünecektir. Goal.com'un bilgisine göre, Londra kulübünün sunduğu yeni mali paket, Newcastle'ın iradesini ciddi şekilde zorlayacak.

Dünya Kupası'ndaki etkileyici performans

Bruno Guimaraes şu anda 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımı formasıyla yeteneklerini sergiliyor. Grup aşamasında takımın en iyi oyuncularından biri haline geldi. Özellikle İskoçya maçında iki asist yaparak toplam asist sayısını üçe çıkardı. Uluslararası arenadaki başarılı performansı, transfer değerinin daha da artmasına neden oluyor.

Geçen sezon orta saha oyuncusu, Newcastle formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıktı ve 17 gol katkısında (gol ve asist) bulundu. Mikel Arteta, özellikle onun top kontrol yeteneğini ve taktik disiplinini yüksek değerlendiriyor. Futbolcu şu an tüm dikkatini Brezilya milli takımının Japonya ile oynayacağı play-off maçına vermiş olsa da, kulüpler arasındaki görüşmelerden haberdar olduğu söyleniyor.