Neymar'ın Brezilya Milli Takımı'na Dönüşü Sert Eleştirilere Neden Oldu

·46·Spor
Neymar'ın Brezilya Milli Takımı'na Dönüşü Sert Eleştirilere Neden Oldu

Brezilya Milli Takımı'nın efsanevi hücum oyuncusu Neymar, uzun bir aradan sonra kadroya dönmüş olsa da, performansı uzmanlar tarafından sıcak karşılanmadı. İskoçya Milli Takımı ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkan yıldız forvetin fiziksel durumu ve hareketleri, eski futbolcuların ve analistlerin ciddi tepkilerine yol açtı. Goal.com haber veriyor.

Miami'deki "Hard Rock Stadium"da oynanan mücadelede Brezilya 3-0 galip geldi. Neymar, maçın ikinci yarısında yedek kulübesinden oyuna girerek, Ekim 2023'te yaşadığı ağır diz sakatlığının ardından tam 981 günlük araya son verdi. Ancak dönüşü beklendiği kadar etkileyici olmadı.

"Duygusal kararların sonucu"

İskoçya Milli Takımı'nın eski oyuncusu ve şimdiki tanınmış uzman Craig Burley, ESPN kanalındaki açıklamasında Neymar'ın oyununu sert bir dille eleştirdi. Burley'e göre, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Neymar'ı kadroya dahil etmesi, sportif kriterlerden ziyade duygusal nedenlere dayanıyor. Burley, hücum oyuncusunun hareketlerini "yavaş ve oyunun hızının gerisinde" olarak nitelendirdi.

"Taraftarların ve tüm Brezilya'nın bu efsane futbolcunun dönüşü nedeniyle heyecanlı olduğunu anlıyorum. Ancak kadro dışı kalan Joao Pedro gibi futbolcuların yerinde olsaydım, bunun sadece duygusal bir seçim olduğunu söylerdim. Sahada çok ağır hareket etti, oyun sanki yanından akıp gidiyordu", diye belirtti uzman.

Burley ayrıca, turnuvanın belirleyici aşamalarında bu durumdaki bir futbolcunun takıma yardımcı olamayacağını ekledi. Sözlerine göre, kadroda Matheus Cunha, Igor Thiago ve Endrick gibi genç ve tecrübesiz olsalar da fiziksel olarak daha güçlü seçenekler varken Neymar'a güvenmenin riskli olabileceğini belirtti.

İstatistikler ve psikolojik durum

Eleştiriler yükselse de teknik veriler, Neymar'ın sahada kaldığı kısa sürede üç gol pozisyonu yarattığını gösteriyor. Ancak dinamizmi ve savunmacılardan sıyrılma yeteneğinin eski seviyesinde olmadığı açıkça görüldü. Futbolcu, maç sona erdiğinde sahada gözyaşlarını tutamadı.

Neymar ise bu durumu, yaklaşık üç yıllık ayrılığın ardından gelen psikolojik bir rahatlama olarak açıkladı. Brezilyalı yıldız için bu dönüş sadece sportif bir olay değil, aynı zamanda büyük bir irade zaferi olarak görülüyor. Buna rağmen, Brezilya Milli Takımı'nın gelecekteki büyük turnuvalardaki başarısı, Neymar'ın eski formuna ne kadar hızlı kavuşacağına bağlı kalmaya devam ediyor.

NeymarBrezilyaFutbolCarlo AncelottiTransfer
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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