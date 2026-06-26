Real Madrid, Enzo Fernandez için iki oyuncusunu teklif etmeye hazırlanıyor

·174·Spor
Real Madrid, Enzo Fernandez için iki oyuncusunu teklif etmeye hazırlanıyor

Chelsea orta saha oyuncusu Enzo Fernandez, Real Madrid'in ana transfer hedeflerinden biri haline geldi. Defensa Central gazetesi konuyu böyle bildirdi.

Kaynağa göre, 'Kraliyet Kulübü' başkanı Florentino Perez, 25 yaşındaki Arjantinli futbolcuyu Madrid'e getirme olasılıklarını ciddi şekilde değerlendiriyor.

Real Madrid'in, Fernandez transferi için Chelsea'ye aynı anda iki oyuncu teklif etmeye hazır olduğu belirtildi. Madrid ekibi, anlaşmanın bir parçası olarak kanat beki Alvaro Carreras ve orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'yı Londra kulübüne gönderebilir.

Enzo Fernandez, Chelsea orta sahasının kilit isimlerinden biri. Bu nedenle transfer sürecinin kolay geçmeyeceği bekleniyor.

Arjantinli futbolcunun piyasa değeri 90 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. 'Maviler' ile olan mevcut sözleşmesi Haziran 2032 sonuna kadar devam ediyor.

Şimdi temel soru şu: Chelsea, Carreras ve Camavinga'nın yer aldığı olası teklifi değerlendirecek mi yoksa Enzo Fernandez'i takımda tutmayı mı tercih edecek?

Real MadridChelseaEnzo FernandezFlorentino Perez
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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