Jose Mourinho ve Kylian Mbappe: Real Madrid Yeni Döneme Hazırlanıyor

·3·Spor
Jose Mourinho ve Kylian Mbappe: Real Madrid Yeni Döneme Hazırlanıyor

Real Madrid yönetimi, takım sistemini kökten reforme etmek amacıyla Jose Mourinho'yu teknik direktörlük görevine geri getirdi. Portekizli uzman ile Fransız yıldız Kylian Mbappe arasındaki iş birliğinin, önümüzdeki sezonlarda kulübün başarısının ana faktörü olması bekleniyor. Eski futbolcu Florent Malouda, bu ikiliyi "mükemmel kombinasyon" olarak nitelendirdi. Goal.com haberine göre.

Boyle Sports'a verdiği röportajda Malouda, Mourinho'nun taktik şemasını tam olarak Kylian Mbappe etrafında kuracağından bahsetti. Ona göre, her iki isim de kazanma konusundaki sonsuz tutkuları ve elit düzeydeki mentaliteleriyle birbirlerine uyum sağlıyor. Mourinho'nun, geçen sezon gözlemlenen sistemsel sorunları gidermek için takıma disiplin getirmesi bekleniyor.

Jose Mourinho, İspanya başkentine dönmek için Benfica ile olan mevcut sözleşmesini feshetti ve bunun için 15 milyon Euro tazminat ödendi. Deneyimli teknik adam, Real Madrid ile Haziran 2029'a kadar sürecek üç yıllık sözleşmeye imza attı. 13 Temmuz'dan itibaren takımın sezon öncesi kampına liderlik edecek.

Taktik Reformlar ve Yeni Transferler

Mourinho'nun önündeki temel görev, geçen sezon tüm kulvarlarda 42 gol atmasına rağmen kupasız kalan Kylian Mbappe'nin potansiyelinden maksimum düzeyde yararlanmaktır. Özellikle Luka Modric gibi efsanevi bir oyun kurucunun ayrılışı, takımın oyun kurma yeteneğini olumsuz etkilemişti. Bu nedenle kulüp, kadroyu güçlendirmek için bir dizi büyük transfer gerçekleştirdi.

Yeni sezon öncesinde takım kadrosuna şu futbolcular katıldı:

  • Savunma hattını güçlendirmek için Ibrahima Konate;
  • Yaratıcılığı artırmak ve orta sahayı yönetmek için Bernardo Silva;
  • Kanatlarda etkinlik sağlamak için Marc Cucurella ve Denzel Dumfries.

Florent Malouda'nın vurguladığına göre, Mourinho kadrodaki dengeyi yeniden kurma konusunda büyük bir deneyime sahip. "Luka Modric'in ayrılışından sonra orta sahanın yenilenmesi gerekiyordu. Mourinho, Mbappe'ye daha fazla gol atma ve takımı lider olarak ileri taşıma imkanı veren bir sistem yaratabilir", diyor eski orta saha oyuncusu.

Real Madrid taraftarları, bu atamanın ardından takımın sadece İspanya La Liga'da değil, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de yeniden domine etmesini bekliyor. Mourinho ve Mbappe arasındaki karşılıklı anlayış ve ortak hedef olan kupa kazanma arzusu, kulübün yeni stratejik projesinin merkezinde yer alıyor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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