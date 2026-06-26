Chelsea yıldızı Pedro Neto Dünya Kupası'nın en yakışıklı futbolcusu seçildi

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası, sadece kıyasıya mücadelelerle değil, aynı zamanda beklenmedik ödüllerle de taraftarların dikkatini çekiyor. Chelsea ve Portekiz milli takımının kanat oyuncusu Pedro Neto, turnuvanın en yakışıklı futbolcusu seçildi. Bu gayriresmi unvan sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, futbolcu Florida'da düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Goal.com'un haberine göre,

Portekiz milli takımının basın sözcüsü Netoyu medya temsilcilerine "Dünya Kupası'nın en yakışıklı oyuncusu" olarak tanıttığında, futbolcu bu haberi şaka ve yüksek bir özgüvenle karşıladı. Sözlerine göre, böyle bir takdir sadece kendisi için değil, tüm takım için beklenen bir durumdu. Pedro Neto'nun bu samimi ve esprili cevabı gazetecileri güldürdü.

"Dürüst olmak gerekirse, bu benim için hiç de sürpriz değil! Bunun tamamen doğal bir durum olduğunu düşünüyorum. Soyunma odasında bu konu tartışılmadı bile, çünkü takım arkadaşlarım benim en yakışıklı olduğum konusunda zaten fikir birliğine varmışlardı", diyerek Chelsea forveti yeni statüsüyle ilgili şaka yaptı.

Ronaldo ve Özbekistan galibiyeti

Dış görünüşüyle ilgili soruların ardından Neto, dikkatleri sahadaki performansa çekti. Özellikle Portekiz'in Özbekistan milli takımına karşı aldığı 5-0'lık farklı galibiyete değindi. Karşılaşmada duble yapan takım kaptanı Cristiano Ronaldo hakkında konuşan Neto, onur kaptanının gol tutkusunun tüm takıma ilham verdiğini vurguladı.

Goal.com'un haberine göre Neto, Ronaldo'nun her golden sonra daha güçlü bir motivasyon kazandığını özellikle belirtti. "Tüm takım onun adına mutlu oldu. Onun gollerle yaşadığını ve buna ne kadar bağlı olduğunu iyi biliyoruz. Dünyanın en iyi futbolcusunun sevdiği işi yaptığını görmek bize keyif veriyor. Dünya Kupası'nda gol atmasına yardımcı olmak bizim için ek bir sorumluluk ve motivasyondur", dedi kanat oyuncusu.

Gruptaki durum ve Kolombiya maçı

Şu anda Portekiz milli takımı, K grubunda Kolombiya'nın iki puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Grup liderliğini belirleyecek kritik maç öncesinde Neto, takımın moralinin en üst seviyede olduğunu belirtti. Sözlerine göre, Roberto Martinez'in öğrencileri play-off'ta daha kolay bir rakip seçmek için matematiksel hesaplamalarla uğraşmak istemiyor.

"Bazen ikinci veya üçüncü olduğumuzda, kiminle eşleşebileceğimize dair senaryoları gözden geçiririz. Ancak asıl olan, galibiyet mentalitesini korumaktır. En iyisi olmak istiyoruz ve Kolombiya'ya karşı sahaya sadece liderlik için çıkacağız", diye ekledi Pedro Neto.

Özbekistan milli takımına karşı alınan farklı galibiyetin ardından, Kolombiya maçı Portekiz için gerçek bir sınav olacak. Güney Amerika temsilcisinin de harika bir form grafiğinde olduğu göz önüne alındığında, bu çarpışma grup aşamasının en ilgi çekici maçlarından biri olmaya aday. Neto için ise bu maç, sadece bir medya yıldızı değil, aynı zamanda büyük sahnelerde sonuç alabilen bir lider olduğunu kanıtlama fırsatı.