Dean Huijsen Real Madrid'in efsanevi 4 numaralı formasını aldı

·43·Spor
Dean Huijsen Real Madrid'in efsanevi 4 numaralı formasını aldı

Real Madrid'in stoperi Dean Huijsen, 2026/27 sezonu öncesinde takımın efsanevi 4 numaralı formasını resmen aldı. Goal.com'un haberine göre genç İspanyol futbolcu, ilk sezonunda farklı bir numarayla oynasa da Sergio Ramos ve Fernando Hierro gibi kulüp efsanelerine ait olan bu formayı giymenin çocukluk hayali olduğunu belirterek bu numaraya layık olacağına söz verdi. Goal.com haber veriyor.

Geçtiğimiz sezon 24 numarayla oynayan Dean Huijsen için bu numara, profesyonel kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri anlamına geliyor. Özellikle memleketi Málaga'nın kulübün bir başka efsanesi Fernando Hierro ile bağlantısı, bu olayı futbolcu için daha da anlamlı kılıyor. Stoper, sosyal medya hesabında yeni formasıyla çekilmiş bir fotoğraf eşliğinde içten teşekkürlerini ve anılarını paylaştı.

Sergio Ramos ve Fernando Hierro'nun izinden

Dean Huijsen açıklamasında, çocukluğunda Sergio Ramos'un en büyük idolü olduğunu ve hatta ona özenerek SR4 kramponlarıyla futbol oynadığını hatırladı. “Real Madrid'de oynamak ve 4 numaralı formayı giymek her zaman hayalimdi. Benden önce Fernando Hierro da bu numarayı giydi ve onun da benim gibi Málaga'dan olması bunu daha özel kılıyor,” dedi genç futbolcu kulübün basın servisine.

Önümüzdeki 2026/27 sezonu, Huijsen için kariyerinin belirleyici dönemlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Madrid ekibindeki ilk yılında iyi bir performans sergilemesine rağmen stoper, istikrar eksikliği nedeniyle Luis de la Fuente'nin İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna girememişti. Ancak sezonun son bölümündeki güven veren performansı ve José Mourinho yönetimindeki zorlu hazırlık kampı, formunu yeniden kazanacağına dair umut veriyor.

David Alaba'nın etkisi ve minnettarlık

Bilindiği üzere, son yıllarda bu 4 numaralı formayı deneyimli Avusturyalı futbolcu David Alaba giyiyordu. Takımdan ayrılma kararı alan takım arkadaşının yardımını özellikle vurgulayan Huijsen, Valdebebas'taki antrenmanlar sırasında onun liderliğinden çok şey öğrendiğini belirtti. Alaba'nın hem sahada hem de saha dışında deneyimiyle gençlere her zaman destek olduğunu ifade etti.

Yeni sezona büyük hedeflerle hazırlanan Dean Huijsen, kulüp yönetimine, başkana, teknik direktöre ve tüm taraftarlara teşekkür etti. “Bu numaranın büyük bir tarihe ve efsanelere sahip olduğunu biliyorum. Bir gün insanların beni bu forma ve numaraya layık görmesi için kendi tarihimi yazmaya çalışacağım. Antrenmanda ya da maçta olsun, her gün elimden gelenin en iyisini yapacağım,” diyerek sözlerini tamamladı futbolcu.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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