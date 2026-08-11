Ben White Arsenal'dan ayrılmalı mı? Efsane futbolcudan tavsiye

·44·Spor
Ben White Arsenal'dan ayrılmalı mı? Efsane futbolcudan tavsiye

Londra ekibi Arsenal'in savunmacısı Ben White, ilk 11'deki yerini kaybettiği için takımdan ayrılmayı düşünmeli. Kulüp efsanesi Lee Dixon'a göre İngiliz futbolcu, kariyerini kurtarmak için teknik direktör Mikel Arteta ile ciddi bir görüşme yaparak transfer talebinde bulunmalı. Goal.com haber veriyor.

GOAL'ın haberine göre 28 yaşındaki çok yönlü futbolcu, son sezonlarda sakatlık sorunları yaşadı ve rekabette geriye düştü. Savunmanın sağ kanadında Jurrien Timber ilk tercih olurken stoperde William Saliba ve Gabriel Magalhães düzenli olarak forma giyiyor. Bunun sonucunda White, birçok pozisyon için yedek oyuncuya dönüştü.

Çok yönlü oyuncu statüsü ve ortaya çıkan sorunlar

2021 yılında 50 milyon sterlin karşılığında Arsenal'e katılan Ben White, bu zamana kadar Londra kulübü formasıyla toplam 190 maça çıktı. Geçen sezon tüm kulvarlarda 30 karşılaşmada görev alsa da 2025-2026 sezonu onun için zorlu geçiyor.

Lee Dixon'a göre futbolcunun çok yönlü olması çoğu zaman aleyhine işliyor. Teknik direktörler bu tür oyunculara değer verse de futbolcunun kendisi açısından her hafta düzenli forma giymek daha önemli.

Zor karar ve gelecekteki fırsatlar

Lee Dixon, BestBettingSites ile yaptığı ortak yayında şunları söyledi: Onun yerinde olsaydım kulüp yönetiminin kapısını çalar ve ayrılmama izin vermelerini isterdim. Çünkü Timber sağlıklı olduğu sürece ilk 11'de forma giyemeyecek.

Bununla birlikte deneyimli eski futbolcu, şampiyonluk mücadelesi veren bir takımdan ayrılmanın çok zor bir karar olduğunu da kabul etti. Bazı oyuncular sezon boyunca 15 maçta forma giyip sonradan oyuna girmeyi tatmin edici bulabilir. Ancak Ben White seviyesindeki bir futbolcunun sürekli sahada olmak istemesi doğal.

Bu nedenle futbolcunun transfer penceresi kapanmadan önce geleceğini ciddi şekilde değerlendirmesi gerekiyor. İngiltere Milli Takımı formasıyla 6 maça çıkan savunmacının kariyerine nerede devam edeceğinin önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

Ben WhiteArsenalPremier LeagueLee DixonTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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