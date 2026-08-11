Hindistan’da elektrik çarpması sonucu ölen inek için halk transformatörü tahrip etti

·99·Dünya
Hindistan’da elektrik çarpması sonucu ölen inek için halk transformatörü tahrip etti

Hindistan köylerinden birinde bir inek, transformatördeki yüksek voltajlı elektrik akımına kapılarak öldü. Ülkede inekler kutsal hayvan olarak kabul edilmesinin yanı sıra birçok aile için önemli bir geçim kaynağıdır. Bu nedenle olay, yerel halk arasında büyük tepkiye yol açtı.

Elektrik şebekesindeki ihmale tepki gösteren köylüler olay yerine toplanarak transformatöre saldırdı. Öfkeli kalabalık elektrik direklerine ve transformatöre zarar verince tüm bölge elektriksiz kaldı.

Durumun gerginleşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Güvenlik güçleri kalabalığı sakinleştirerek durumu kontrol altına aldı.

Edinilen bilgilere göre elektrik dağıtım şirketi, hasar gören transformatörü onarmanın yanı sıra ölen ineğin sahibinin zararını da karşılamayı taahhüt etti.

Hindistan
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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