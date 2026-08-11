Çinli bilim insanları kendini yenileyen yeni bir kumaş geliştirdi

·67·Teknoloji
Çinli bilim insanları kendini yenileyen yeni bir kumaş geliştirdi

Çin’in Shenzhen İleri Teknolojiler Enstitüsü’ndeki bilim insanları, giyim sektörünün geleceği olarak değerlendirilen yeni bir kumaş türü geliştirdi. Cordyceps militaris mantarı miselyumundan üretilen bu malzeme; kendi kendini temizleme, yıpranmış yüzeyini yenileme ve en önemlisi, yırtıklarını onarma özelliğine sahip.

Kumaşın bir diğer sıra dışı özelliği, giysiye dönüştürüldükten sonra bile canlılık özelliklerini koruması.

Kumaş yırtılırsa nasıl onarılıyor?

Yırtık veya delik bölgeye, patatesin kaynatılmasıyla elde edilen özel besleyici su uygulanıyor ve üzerine küçük bir parça canlı mantar yerleştiriliyor. Böylece kumaştaki “uykudaki” lifler etkinleşerek yeniden büyümeye başlıyor ve hasarlı bölgeyi yapıştırıcı veya dikiş olmadan doğal biçimde onarıyor.

Bunun yanı sıra malzeme su geçirmez. Bu nedenle yüzeyine düşen kirler suyla kolayca akıp gidiyor ve giysi bir ölçüde kendi kendini temizliyor.

Profesör Ke Li liderliğindeki araştırmacılar, mantar liflerini kumaşın temeli olarak kullanıyor. Buna başka maya veya mantar türleri eklenerek doğal renk kazandırılabilir ya da malzeme ultraviyole ışınlardan korunabilir.

Yeni kumaşın özellikleri

Kumaş 45 derece sıcaklıkta kurutulduğunda “uykudaki” duruma geçiyor ve besleyici çözelti verilene kadar büyümüyor. Ayrıca bu malzemeden üretilen yalnızca dört ince şerit 1 kilogramlık yükü kaldırmaya dayanabiliyor.

Gliserinle işlendiğinde ise malzeme, sıradan bir giysi kadar yumuşak ve esnek hale geliyor. Kesilebilir, dikilebilir ve katlanabilir.

Bir diğer önemli özelliği çevre dostu olması. Malzeme toprağa gömüldüğünde yaklaşık 41 gün içinde toprağa karışarak ayrışıyor. Bu da plastik ve sentetik atıkların azaltılmasına yardımcı olabilir.

Testler hâlâ sürüyor

Buna rağmen buluşun hâlâ çözüm bekleyen yönleri var. Bilim insanları kumaşı çamaşır makinesinde test etmedi; hava geçirgenliği ve uzun vadeli dayanıklılığı da henüz tam olarak incelenmedi.

Ayrıca şu an için yırtık bölgeyi onarmak amacıyla özel çözeltiyi kişinin kendisinin elle uygulaması gerekiyor.

Bilim insanları Peyelshere giyim markasıyla iş birliği yaparak bu malzemeden bilim kurgu filmlerindeki giysilere benzeyen bir elbise de üretmeyi denedi.

Uzmanlara göre yeni kumaşın seri üretimine geçilmesine daha zaman var. Ancak bu teknoloji, gelecekte biyolojik özellikleri farklı görevlere uyarlanabilen “canlı giysiler” çağının önünü açabilir.

Shenzhen İleri Teknoloji EnstitüsüÇinKe LiCordyceps militaris
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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