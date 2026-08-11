Arsenal, Barcelona savunmacısı Jules Koundé'yi kadrosuna katmak istiyor

Londra ekibi Arsenal, transfer döneminin son günlerinde savunma hattını güçlendirmek amacıyla Barcelona savunmacısı Jules Koundé'yi ciddi şekilde değerlendiriyor. Goal.com'un haberine göre Mikel Arteta'nın ekibi, sakatlıklar nedeniyle oluşan kadro eksikliğini gidermek için Fransız futbolcuya yöneldi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Londra kulübünün başlangıçta Aston Villa savunmacısı Ezri Konsa'yı ana transfer hedefi olarak belirlediği öğrenildi. Ancak Birmingham ekibinin İngiliz futbolcu için 75 milyon euronun üzerinde bir bonservis talep etmesi ve bu bedelin transfer piyasasındaki gerçeklerle örtüşmemesi üzerine Topçular bu fikrinden vazgeçmek zorunda kaldı.

Savunma hattındaki kadro sorunu

Arsenal'ın transfer piyasasında harekete geçmesinin temel nedeni olarak savunma hattındaki ciddi sakatlıklar gösteriliyor. Özellikle takımın as stoperi William Saliba, belindeki sakatlık nedeniyle süresiz olarak sahalardan uzak kaldı. Yurrien Timber da dizindeki kronik sorunlar nedeniyle forma giyemiyor.

Teknik direktör Mikel Arteta, Jules Koundé'nin çok yönlülüğüne büyük değer veriyor. İspanyol teknik adam hem stoperde hem de sağ bekte aynı başarıyla oynayabilen hibrit bir savunmacı arıyordu ve Fransız futbolcu bu taktik gereksinimlere tamamen uyuyor.

Barcelona'nın tutumu ve mali durumu

Katalan kulübü mali durumunu iyileştirmek ve maaş limitini dengelemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ronald Araújo'nun ayrılması ve Marc Casadó'nun 40 milyon euro karşılığında satılmasının beklenmesinin ardından Blaugrana yönetimi, diğer teklifleri de değerlendirmeye hazır.

Hansi Flick yönetiminde futbolcunun takım içindeki statüsü değişti ve artık dokunulmaz oyunculardan biri değil. Teknik direktör, yeni sezonda sağ bekte Eric García'ya daha fazla forma vermeyi planlıyor. Bu nedenle yeterli bir teklif gelmesi halinde Barcelona, Jules Koundé'yi göndermeye karşı değil.