Türkiye’de transfer bombası: Dušan Vlahović Beşiktaş ile anlaştı!

Sırbistanlı yıldız golcü Dušan Vlahović, kariyerine Türkiye Süper Lig’inde devam etmeye çok yakın. İtalyan ünlü transfer uzmanı ve gazeteci Nicolò Schira’nın X’teki (eski adıyla Twitter) paylaşımına göre 26 yaşındaki forvet, serbest oyuncu olarak İstanbul ekibi Beşiktaş’a katılmanın eşiğinde.

Kaynağın haberine göre taraflar arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi ve sözleşmenin ana maddeleri üzerinde anlaşmaya varıldı.

2029’a kadar sözleşme ve 8 milyon avro maaş

Beşiktaş yönetimi, Sırp golcü için finansal açıdan son derece cazip bir teklif hazırladı:

Sözleşme süresi: 2029 yazına kadar (3 yıllık sözleşme);

Yıllık maaş: Bonuslar hariç yıllık 8 milyon avro ;

Bonus: Vlahović, serbest oyuncu olarak transfer olduğu için sözleşmeyi imzalaması karşılığında ayrıca yüksek miktarda imza parası alacak.

Türk kulübünün yönetimi, bu büyük transferi önümüzdeki günlerde başarıyla tamamlayacağından tamamen emin.

Vincenzo Italiano faktörü ve Suudi Arabistan teklifinin reddedilmesi

Bu transferin başarıyla sonuçlanmasında Beşiktaş’ın teknik direktörlüğüne getirilen Vincenzo Italiano önemli bir rol oynuyor. Teknik adam, Sırp forvetle bizzat iletişime geçerek onu takımın merkezindeki proje ve birinci golcüsü olacağına ikna etti.

Hatırlanacağı üzere Vlahović’e daha önce Suudi Arabistan kulüplerinden astronomik finansal teklifler gelmişti. Ancak futbolcu, üst düzey rekabetin yaşandığı ve Avrupa futboluna daha yakın olan Türkiye ligini seçerek Arap kulüplerinin teklifini geri çevirdi.

Vlahović’in bu sezonki istatistikleri ve transfer değeri

Sırp forvet, 2025/2026 sezonunda da yüksek bir gol üretkenliği sergiliyor:

Maç sayısı: 23 (tüm turnuvalarda);

Goller: 10;

Asistler: 2.

Prestijli Transfermarkt portalına göre Dušan Vlahović’in güncel piyasa değeri 35 milyon avro olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle Beşiktaş’ın bu seviyedeki bir forveti bonservis bedeli ödemeden, yani serbest oyuncu olarak kadrosuna katması transfer piyasasındaki en büyük başarılardan biri olarak görülüyor.

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