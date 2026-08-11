Enzo Maresca, City’deki sıra dışı kuralını ve Haaland’ı anlattı

·68·Spor
Enzo Maresca, City’deki sıra dışı kuralını ve Haaland’ı anlattı

Manchester City”nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca, teknik direktörlük kariyerindeki kendine özgü ve sıra dışı taktik kurallarını anlattı. İtalyan teknik adam, çalıştırdığı takımlarda gol atıldıktan sonra kaptanın sevinci kutlamak yerine talimat almak için hemen yedek kulübesine, teknik direktörün yanına gelmek zorunda olduğunu söyledi.

Bu ilginç ve beklenmedik itiraf The Athletic ile yapılan röportajda gündeme geldi.

Golden sonra kutlama değil, taktik talimat: Maresca’nın “altın kuralı”

Enzo Maresca, eski kulüpleri Leicester City ve Chelsea’deki başarılı dönemlerinde bu uygulamayı düzenli olarak hayata geçirdiğini açıkladı:

“Leicester ve Chelsea’de çalıştığım dönemde katı bir kuralım vardı: Takımımız rakip kaleye gol attığında kaptan, golü kutlamak için değil, sahadaki sonraki talimatları almak üzere yedek kulübesinin yanına, yanıma gelmeliydi.

Ancak golü kaptanın kendisi atmışsa, takım arkadaşlarıyla birlikte sevinmesine izin veriliyordu” dedi Maresca.

Teknik direktöre göre rakip gol yedikten sonra zihinsel ve taktik açıdan dağınıklık yaşadığı saniyelerde takıma yeni talimat vermek, maçın kaderini belirlemek açısından büyük önem taşıyor.

“Kaptan Haaland olsaydı sorun çıkardı”: Maresca’nın şakası

İtalyan teknik adam, bu kuralınManchester Citynin en golcü oyuncusu ve üretken forveti Erling Haaland’a uygulanma ihtimali hakkında esprili bir yorum yaptı:

“Manchester City’nin kaptanı Erling Haaland olsaydı, gerçekten büyük sorunlar yaşardık. Çünkü neredeyse her maçta gol atıyor! Bunu hayal edebiliyor musunuz?” diyerek gülümseyerek ekledi.

Haaland rakip fileleri neredeyse her maçta sık sık havalandırdığı için, Norveçli golcü kaptan olsaydı Maresca’nın bu kuralında bazı değişiklikler yapması gerekirdi.

Haaland’ın olağanüstü istatistikleri

Bilgi amaçlı belirtmek gerekirse, Norveçli fenomen forvet Erling Haaland, Manchester City formasıyla istikrarlı ve üretken performansını sürdürüyor:

  • Geçen sezonki maç sayısı: 52 (tüm kulvarlarda);

  • Atılan gol: 38;

  • Asist: 9.

Yeni sezon öncesinde Enzo Maresca yönetimindeki Manchester City, kadrosunu daha da güçlendirerek Premier League ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kupalar için ciddi bir mücadele vermeyi hedefliyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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